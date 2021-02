Cunoscutul prezentator Dan Negru își tine familia departe de camerele de filmat. În trecut, Dan Negru a vorbit despre motivele pentru care nu vrea să își expună soția, pe Codruța, și pe copiii săi. Cu toate acestea, el și familia acestuia a realizat, în 2020, o ședință foto și un interviu pentru o revistă din România.

Cum arată acum Codruța, soția lui Dan Negru, și care este motivul pentru care stă departe de camerele de filmat

„Când m-am mutat in București, prea demult, un director de tv mi-a spus că e obligatoriu să apar la petreceri mondene și pe coperți de revistă ca să am succes in tv. N-am făcut-o și totuși in anii ăștia m-am ales in ziare cu porecla de "regele audiențelor". Adica, merge audiență si fara mondenitati...

Ai mei stau departe de mondenități, televziuni, ziare. E mai liniște așa... Acu' 10 ani am făcut o copertă VIVA ținând-o pe Dara, fetița mea, in brațe. A doua copertă e de acu', de Crăciun. Pe Dara n-o mai pot ține in brațe și între timp a apărut și Bogdan. Următoarea, in 2030...”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

Imagini recente cu Dan Negru și soția lui. Cum arată acum Codruța, de meserie medic stomatolog (FOTO)

Cine este Codruța

Codruța este medic stomatolog și este căsătorită cu Dan Negru de 14 ani. Aceștia au doi copii, pe Daria și Bogdan.

Dan Negru și Codruța s-au căsătorit în anul 2006, după aproape cinci ani de relație, scrie Viva.ro.Ghicitoarea lui Albert Einstein, pe care doar oamenii de geniu o pot rezolva. Dacă ştii răspunsul, ai un IQ impresionant!

În ceea ce privește nunta lor, Dan Negru își amintește că au avut foarte puțini invitați.

„Cum a fost la nunta mea…Părinţii, naşii şi bunicii…Asta a fost tot. Ei au fost singurii invitaţi. Totuşi, într-o biserică mică de lângă oraş, care mi-e dragă de multă vreme, au venit 6 preoţi fără ca eu să ştiu ceva dinainte şi noi, cei puţini din familie…Încă păstrez felicitarea de la IPS Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului…”, a afirmat Dan Negru despre nunta sa cu Codruța.

Dan Negru își extinde afacerile imobiliare

Amintim că Dan Negru își extinde afacerile imobiliare în apropiere de Timişoara. Celebru moderator a cumpărat recent un teren în valoare de 40.000 de euro, situat lângă Lacul Surduc, la 100 km de Timişoara, unde va construi căsuţe de vacanţă cu curți generoase.

Terenul achiziționat de vedeta tv are 10.000 mp.

”Pe acel teren a băgat deja buldozerele, ca să-l niveleze, apoi va construi căsuţe de vacanţă. Până la iarnă vor fi gata fundaţiile, iar din primăvară va înălţa locuinţele. A cumpărat 10.000 mp, cu 4 euro mp. Are deja clienţi, din rândul celor care muncesc de acasă, online, şi vor să se mute în mijlocul naturii, ca să scape de sufocantele apartamente, la vreme de pandemie”, a declarat un apropiat al lui Dan Negru, la sfârșitul anului trecut.

Dan Negru, atacat cu pietre în centrul Capitalei

În vara anului trecut, Dan Negru a trăit momente pe care nu le credea posibile, chiar în Centrul Vechi al Capitalei. Vedeta a ieșit să ia prânzul cu un prieten jurnalist, venit din Istanbul, când au fost atacați cu pietre de o de către o femeie.

Din cauza faptului că tovarășul lui a făcut fotografie clădirii unde locuiește familia defavorizată, femeia a început să îi înjure și să arunce pietre înspre cei doi.