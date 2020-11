Câți ani de închisoare riscă Alex Bodi pentru acuzațiile care i se aduc

Alex Bodi, fost soț al Biancăi Drăgușanu, ar putea risca câțiva ani de închisoare pentru acuzațiile care i se aduc. El a fost reținut pentru 24 de ore, după ce miercuri dimineață a fost condus la audieri la sediul DIICOT din Craiova, după o serie de perecheziții realizate la el acasă. Numele lui este parte dintr-un dosar de trafic de persoane şi şantaj din care fac parte mai mulţi interlopi.

Bodi ar fi recrutat mai multe tinere pe care le-a obligat să se prostitueze, scrie agerpres. Fetele racolate de interlopi erau puse să se prostitueze în cluburi de noapte, unele dintre ele fiind violate, iar altele, vândute.

Alex Bodi ar putea risca ani de închisoare

Fostul partener al Biancăi Drăgușanu ar risca câțiva ani de închisoare, având în vedere acuzațiile care i se aduc, potrivit Codului Penal:

„(1) Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Proxenetismul (1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.”

Chiar și așa însă, în trecut, fostul soț al sexy blondinei s-a mai confruntat cu astfel de acuzații, într-un dosar de proxenetism în Dej.

Reamintim că miercuri dimineață, procurorii DIICOT au descins la 23 de adrese din opt județe: Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea. Obiectivul: destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în trafic de persoane și proxenetism. Rețeaua era condusă de locotenentul unui interlop celebru. Una din percheziţii a avut loc la locuinţa lui Alex Bodi, după care acesta a fost ridicat de mascaţi şi dus la audieri.

Bianca Drăgușanu, prima reacție la acuzațiile care i se aduc fostului soț

Blondina s-a întors din Dubai în ziua în care fostu ei bărbat a fost săltat de mascați. Bianca nu crede că Alex ar fi vinovat și este cât se poate de îngrijorată pentru cele întâmplate. Chiar ea a afirmat că omul de afaceri din Mediaș a mai trecut printr-o situație similară, din care a scăpat.

„Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși ok din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău, încă o dată. Sunt sigură că va fi bine. Atât am de declarat”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Gându.

Surse din antuajul blondinei au declarat pentru Impact.ro că deși sunt separați și a fost „tradusă” de mai multe ori cu o bombă sexy din Chișinău, Daria Radionova, Bianca însă are sentimente pentru Bodi, iar dacă el i-ar cere, blondina ar reveni în țară pentru a-i fi oricând alături.

„Biancăi nu i-a venit să creadă și e foarte supărată. În ciuda a tot ceea ce i-a făcut Alex, ea mai are sentimente pentru el, încă îl iubește, nu dispar cu totul peste noapte. Chiar dacă a bătut-o, umilit-o și s-a afișat cu altă femeie, ea niciodată nu ar vrea ca lui să i se întâmple ceva rău.

Nu va veni in țară pentru că astăzi participă la un eveniment important și nu are cum. Are planuri în Dubai pentru încă o perioadă de timp. Dar dacă Alex i-ar cere să se întoarcă pentru a-i fi alături, ea ar face asta imediat” au declarat sursele pentru Impact.ro.