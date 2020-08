Incredibil: Nadine nu a terminat liceul. La 43 de ani se pregătește să dea examenul de Bacalaureat

Pare greu de crezut, dar prezentatoarea tv, Nadine, nu și-a terminat încă studiile liceale. Dezvăluirea a fost făcută chiar de vedeta care, la vârsta de 43 de ani este înscrisă în clasa a XII-a la fără frecvență.

Nadine, pe numele ei întreg Nadine Emilie Voindrouh, care anul acesta a împlint 43 de ani, s-a făcut remarcată în showbiz-ul din România după ce a participat la celebra emisiune „Școala Vedetelor”, realizată de Titus Munteanu, care a promovat numeroși tineri cu voci de excepție. Ulterior, vedeta a prezentat mai multe emisiuni de televiziune.

În ceea ce privește viața ei persoanlă, Nadine este căsătorită cu avocatul Dragoș Apostolescu, împreună cu care are un băiețel, Noah, în vârstă de 10 ani.

Pasionată de școală și extrem de ambițioasă, Nadine s-a apucat târziu de ea, având în vedere că a rămas orfană pe vreme când avea doar șase ani și a trăit într-un orfelinat. În pofida acestor lucruri, femeia de origine africană nu s-a dat bătută și a luptat pentru visurile ei. Nadine și-a dorit cu ardoare să termine școala, să promoveze examenul de bacalaureat, să urmeze o facultate și să treacă din nou prin toate emoțiile adolescenței.

Cunoscuta actriță de teatru și film a făcut noi dezvăluiri, și anume că nu a terminat liceul. La vârsta de 43 de ani, ea este clasa a XII-a la la liceu cu frecvență redusă.

Nadine se pregătește să dea Bacalaureatul la 43 de ani

În cadrul unui interviu acordat Ciao.ro, mulatra a explicat cât de importantă este școala pentru ea, ce își dorește să facă în viitorul apropiat, dar și cum face schimb de penare cu fiul său, Noah. În plus, Nadine a mărturisit că este o împătimită a jocurilor pe Xbox.

”Perioada de izolare mi-a priit pentru că am folosit-o pentru a învăța, pentru a repara diverse prin curte, a face diverse lucruri prin casă pe care le-am tot amânat înainte. Mi-a mai folosit pentru că am investit enorm în citit, aveam liste întregi cu cărți pe care îmi doream enorm să le citesc și acum am avut ocazia să o fac. M-am înscris și la cursurile de zi, de pregătire pentru bac, de la liceul meu, deși eu nu am dat bac-ul anul ăsta, dau anul viitor dar am vrut să profit de informațiile pe care cei de la zi le primesc în perioada de pregătire și am folosit pandemia pentru studiu, în sensul că am rugat echipa mea de filmare de la emisiunea ”Nadine” de pe TVR 1 să facă programul de înregistrări și de pregătire pentru emisie în funcție de programul de la școală. Așa încât toată echipa m-a lăsat să mă duc la școală în online, de luni până vineri, până pe la vreo 13-14, în funcție de ore, și după începeam înregistrările.”, a declarat faimoasa prezentatoare Tv, Nadine Voindrouh, conform sursei anterior citate.

”Cu învățatul nu voi termina vreodată. Eu știu că și la 70 de ani voi fi la vreun curs sau la vreo școală, fie ea și online, dacă nu mă vor primi fizic în clase. Vreau să dau la facultate, să fac mastere, doctorate, toate câte sunt pe listă vreau să le fac! Sunt clasa a XII-A la fără frecvență, fac 13 clase și de anul ăsta, imediat după ce termin acest sezon o să îmi iau meditator la istorie și la sociologie, deși materia de sociologie e foarte simplă dar vreau să iau pe cineva care să mă ajute să pricep lucruri pe care nu le înțeleg la prima citire. Mă pregătesc imediat după ce termin sezonul pentru bac, pentru că îmi doresc o notă mare, vreau o notă mare. Dacă tot am făcut-o, măcar să o termin frumos.”, a mai spus Nadine.