Ioana Ginghină, din nou mireasă. Actrița a fost cerută în căsătorie și vrea să devină mămică pentru a doua oară

Soarele a răsărit din nou pe strada Ioanei Ginghină. După ce a în 2019 a încheiat căsnicia de 12 ani cu Alexandru Papadopol, actrița se pregătește să devină din nou mireasă.

Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri în turism. Vedeta a fost deja cerută în căsătorie și își dorește să devină din nou mamă.

„În această perioadă aniversăm un an de când stăm împreună, am aniversat un an de relație în octombrie, anul trecut. A fost primul an și cum putea să fie decât minunat. Pandemia ne-a grăbit puțin relația, dar s-a dovedit a fi o idee bună. Cine știe când am fi făcut pasul în condiții normale. Se spune asta dacă te grăbești la o relație imediat după divorț. Eu am vrut să stau singură, o perioadă, să mă gândesc bine la ceea ce vreau să se întâmple în viața mea.

Apoi să nu credeți că nu au mai fost tot felul de încercări, dar nu se pot numi relații. Nu vreau să vorbesc despre ce face Cristi pentru mine, știu însă cum mă face să mă simt și asta este cel mai important”, a declarat Ioana Ginghină pentru revista VIVA!.

Ioana Ginghină așteaptă cu nerăbdare să devină din nou mămică.

„Ar fi cel mai frumos lucru care mi s-ar putea întâmpla. Îmi doresc mult să mai am un copil. Întotdeauna mi-am dorit să am doi copii. Deci, suntem deschiși dacă e să se întâmple. Noi lucrăm la asta”, a mai spus Ioana.