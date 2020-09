Cum a început școala fiica Ioanei Ginghină: „Nu am lăsat ca aceste timpuri sa ne strice bucuria”

Fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol a avut parte de o zi de școală neobișnuită. Ruxandra, căci așa se numește fiica celebrilor actori, s-a îmbrăcat frumos, s-a aranjat, și-a pregătit toate rechizitele și... a rămas acasă.

Cum a decurs prima zi de școală pentru fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină este o mamă devotată, lucru pe care l-a demonstrat în nenumărate rânduri. Astăzi, a venit timpul ca și fiica ei, Ruxandra, în vârstă de 12 ani, să se întoarcă la școală. Cu toate că este elevă în clasa a VI-a, pentru ea emoțiile rămân la fel de mari, cu fiecare început de an.

În ciuda pregătirilor, fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol nu a trăit astăzi bucuria revederii cu colegii și profesorii. Asta,pentru că unitatea școlară la care ea învață a luat decizia de a organiza momentul în regim online. Asta, din cauza crizei sanitare declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, care impune anumite restricții în ceea ce privește contactul cu ceilalți elevi, dar și cu cadrele didactice.

Cu toate acestea, faimoasa actriță și-a încurajat fiiica. Cele două au încercat să vadă partea plină a paharului și să pretindă că totul este normal.

Ioana Ginghină: ”Nu am lăsat ca aceste timpuri sa ne strice bucuria unui nou început”

Cele două au demonstrat că indiferent de restricțiile impuse în contextul crizei epidemice, pentru ele prima zi de școală rămâne zi de sărbătoare.

Pentru început, mama și fiica au fost la cumpărături.

„Azi e prima zi de școală. Suntem foarte emoționate. Ieri am fost la cumpărături, ne-am achiziționat rechizite și haine noi pentru noul an școlar. Nu am lăsat ca aceste timpuri sa ne strice bucuria unui nou început.”, a scris Ioana Ginghină pe contul său de Instagram, conform Spynews.ro

După ce au fost la cumpărături, Ioana și fiica ei s-au îmbrăcat corespunzător, în rochii de zi, elegante. Ulterior, actrița și-a însoțit fiica la întâlnirea online, pe Zoom.

Început de an școlar în plină pandemie

Iată că după ce începutul anului școlar s-a învârtit în jurul lui „nu știm” și „așteptăm alte informații”, a venit și ziua ce mare. După ce s-au redeschis unitățile școlare, directorii și profesorii resimt puternic presiunea pe umerii lor și încearcă să gestioneze cât mai bine situația, cu resursele pe care le au, astfel încât elevii să aibă cât mai puțin de suferit.

Pe de-o parte, dascălii recunosc cu jumătate de gură că se tem să nu se îmbolnăvească, mai ales că, de regulă, spun ei, profesorii tineri sunt puțini. Cercul slăbiciunilor este completat și de alte lipsuri: în cele mai multe școli personalul necalificat, care trebuie să asigure curățenia claselor și a spațiilor comune, este insuficient.

Nici măștile nu sunt suficiente. În unele școli, există deocamdată sub formă de rezervă, unele sunt rămase de la examenele naționale, și pot fi folosite doar în cazul în care elevii își uită masca lor acasă, li se rupe elasticul sau o scapă pe jos. Și pentru profesori sunt valabile aceleași condiții: nu sunt măști pentru toată lumea, iar școlile așteaptă ajutor de la primării, asociații și de la părinți, cei care sunt cei mai dispuși să bage mâna în buzunar pentru a asigura o măsura de siguranta suplimentara pentru copiii lor.

Odată cu începerea noului an școlar au fost deja depistate mai multe focare de covid-19 în cadrul unor instutuții de învățământ, motiv pentru care s-a trecut la scenariul roșu. După apariția unor cazuri de infecție cu noul virus, Liceul militar Breaza, precum și alte șase unități de învățământ din comuna Gorgota au trecut de la scenariul verde la scenariul roșu.