Ion Dichiseanu a fost internat de urgență în spital, la ATI

Ion Dichiseanu (87 de ani) a fost internat de urgență la Spitalul Floreasca, secția de terapie intensivă (ATI) din București. Celebrul actor se află pe patul de spital pentru a doua oară în acest an, după ce la începutul lui ianuarie a fost externat în urma unor probleme cardiace.

Un puseu cardiac foarte puternic l-a trimis pe Ion Dichiseanu din nou în spital. Actorul ar avea probleme și cu plămânii.

Ion Dichiseanu, din nou internat în spital

Ion Dichiseanu a mai fost internat în spital și la finalul anului trecut. A fost externat pe data de 5 ianuarie 2021. Timp de mai multe săptămâni, marele actor s-a confruntat cu o penumonie severă, pe care a dezvoltat-o din cauza imunității scăzute, tipice vârstei înaintate.

După ce a fost externat, Dichiseanu a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care și-a exprimat recunoștința față de personalul medical și divinitate.

„Iubiții mei prieteni, n-am cuvinte să vă mulțumesc pentru gândurile bune pe care mi le-ați purtat în ultima perioadă! Mi-au parvenit, în fiecare moment, mesajele voastre! Ele mi-au demonstrat că Dumnezeu lucrează prin oameni! Mi-au arătat, încă o dată, că rugăciunile nasc miracole! Dumnezeu a lucrat și prin intermediul echipei medicale de la Spitalul de Urgență Floreasca.

N-am să nominalizez pe nimeni (lista ar fi lungă, manager, medici, asistenți, brancardieri etc.) de teamă să nu omit vreo persoană! Am să vă mărturisesc doar faptul că, la Floreasca, au loc minuni în fiecare oră, în fiecare zi. În Noul An, să vă iubească pe fiecare în parte bucuriile Lumii, iar Bunul Dumnezeu să vă arate dragostea Lui! Rămân al vostru, același actor recunoscător publicului! Vă îmbrățișez și, de data aceasta, primiți voi aplauzele mele!”, a declarat Dichiseanu.