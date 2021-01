Ion Dichiseanu, primul mesaj după externare: Dumnezeu lucrează prin oameni. La Floreasca au loc minuni în fiecare oră, în fiecare zi

Ion Dicheseanu a transmis, miercuri seară, primul mesaj după ce a fost externat de la Spitalul Floreasca, unde a fost fost îngrijit în ultimele două săptămâni, în urma unei pneumonii severe. Celebrul actor a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături în cele mai grele momente, dar și medicilor care i-au salvat viața.

„Iubiții mei prieteni, n-am cuvinte să vă mulțumesc pentru gândurile bune pe care mi le-ați purtat în ultima perioadă! Mi-au parvenit, în fiecare moment, mesajele voastre! Ele mi-au demonstrat că Dumnezeu lucrează prin oameni! Mi-au arătat, încă o dată, că rugăciunile nasc miracole! Dumnezeu a lucrat și prin intermediul echipei medicale de la Spitalul de Urgență Floreasca. N-am să nominalizez pe nimeni (lista ar fi lungă, manager, medici, asistenți, brancardieri etc.) de teamă să nu omit vreo persoană! Am să vă mărturisesc doar faptul că, la Floreasca, au loc minuni în fiecare oră, în fiecare zi. În Noul An, să vă iubească pe fiecare în parte bucuriile Lumii, iar Bunul Dumnezeu să vă arate dragostea Lui! Rămân al vostru, același actor recunoscător publicului! Vă îmbrățișez și, de data aceasta, primiți voi aplauzele mele!”, a transmis Dichiseanu.

În vârstă de 87 de ani, Ion Dichiseanu a fost externat din spital luni după-amiază, după ce a reuşit să se recupereze în urma unei pneumonii severe, pe fondul imunităţi scăzute datorate vârstei. Îndrăgitul artist prezenta o saturaţia de oxigen foarte mică şi a fost intubat.

În prezent, actorul este în stare foate bună, este jovial, iar cadrele medicale spun despre recuperarea sa că a fost una miraculoasă, având în vedere vârstă înaintată.

Medicii au confirmat că actorul nu a fost testat pozitiv cu Covid-19.