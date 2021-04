Ion Țiriac, infectat cu COVID-19. Cum s-a simțit fostul jucator de tenis, în vârstă de 82 de ani

Ion Țiriac a dezvăluit că a fost infectat cu COVID-19. Ân ciuda vârstei înaintate, 82 de ani, fostul tenismen, a fost asimptomatic.

"Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fără să simt, aproape nu știam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, la 82 de ani n-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine așa decât altfel. Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, le-am făcut pe amândouă", a spus Țiriac, menționând că a fost imunizat cu serul Pfizer, pentru observatornews.ro.

Pe de altă parte, Ion Țiriac a spus că pandemia i-a cauzat din punct de vedere financiar.

"Eu personal am pierdut foarte mulți bani pentru că sportul și, în special Turneul de Tenis de la Madrid pe care anul trecut nu l-am jucat... și care turneu trebuie să-l joc în mai acuma, e undeva la 40 de milioane de euro cost. În rest, ceea ce e un paradox, În România anul trecut s-au vândut mai multe mașini ca în 2019. Iară nu înțelegi. Lumea poate că nu mai poate să călătorească cu avionul și atuncea își ia mașină. Dar, în sfârșit, am pierdut bani, nu am câștigat atâția bani, pune-o pe treaba asta. Dar bani nu poti face decât sănătos", a mai spus omul de afaceri, pentru sursa citată.