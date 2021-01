Ion Țiriac și-a uitat două mașini Ferrari într-un garaj din Munchen, timp de 10 ani. Ce s-a întâmplat apoi (VIDEO)

Miliardarul Ion Țiriac nu are problemele unui român de rând. Acesta a dezvăluit recent, într-un interviu, că și-a uitat într-un garaj din Munchen mai bine de zece ani două mașini Ferrari F40, informează B1 TV. Celebrul om de afaceri are o avere estimată la 2 miliarde de euro. Pe lângă colecția impresionantă de mașini, Țiriac deține și trei avioane și un elicopter.

Excentricul miliardar Ion Țiriac are o colecție de peste 400 de mașini de lux. Așa că nu este de mirare că mai uită de ele din când în când. Așa a pățit și cu două mașini Ferrari F40, pe care le-a abandonat fără să vrea, timp de mai bine de un deceniu, într-un garaj din Munchen.

„Eram la Monte Carlo, la Formula 1, unde discutam cu Stefano Casiraghi, soțul lui Caroline de Monaco. Ferrari ieșise cu faimosul model F40. Cumpărasem un exemplar, iar el îmi spune că și l-a vândut pe al lui cu 1,2 milioane de dolari. Eu i-am zis că nu-l dau pe-al meu, ba chiar îmi mai iau unul, ceea ce am și făcut după vreo două luni. Și pentru că nu aveam unde să le țin, mai ales că în țară am venit o singură zi în perioada 1980-1990, le-am dus într-un garaj la Munchen”, a declarat Ion Țiriac, potrivit impact.ro.

Au trecut anii, a venit Revoluția, iar mașinile lui Țiriac au zăcut în uitare până când angajații depozitului i-au amintit lui Țiriac de ele:

„După vreo zece ani, mă sună ăia: „Herr Țiriac, ce facem cu alea două Ferrari?". Uitasem de ele! Vă dați seama că după 10 ani de zile, ținând o mașină într-un garaj, automat trebuie să îi dai motorul jos, să începi să îl refaci, și le-am vândut într-o clipită cam cu jumătate din banii pe care îi dădusem pe ele”, a mărturisit Ion Țiriac.

Pe lângă colecția impresionantă de mașini de lux, Ion Țiriac are și trei avioane și un elicopter. De altfel, el este proprietarul celui mai performant aparat de zbor din România, un avion Bombardier G5000, pe care a plătit nu mai puțin de 30 de milioane de euro.

