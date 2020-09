Irina Loghin, în LUPTĂ cu COVID-19: Detalii de ultim moment privind boala artistei  

Irina Loghin, depistată cu noul coronavirus şi internată la Spitalul Matei Balş din Capitală este deocamdată în afara oricărui pericol. Artista a ţinut chiar ea să îşi liniştească fanii şi să ofere detalii cu privire la starea ei de sănătate. Ea a publicat un mesaj pe reţelele de socializare spunând că s-a testat pentru a treia oară ţi nu are niciun simptom.

Cântăreaţa de muzică populară în vârstă de 81 de ani pare să fi făcut cea mai uşoară formă a bolii, scrie Click. Artista a fost salvată de stilul de viaţă sănătos pe care îl duce de ani de zile, fijnd vegetariană şi făcând mult sport.



Irina Loghin, internată de vineri la Spitalul Matei Balş



Irina Loghin a fost confirmată pozitiv la testul Covid-19 şi a fost internată la Matei Balş, alături de soţ, Ion Cernea, fiu lor, Ciprian, şi soţia acestuia.

„Dragii mei, după cum probabil aţi aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toţi că sunt bine, că nu am avut şi nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară şi toate analizele de sânge au ieşit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie iniţiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanţă de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubeşte şi m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoţii în suflet v-am simţit aproape în aceste zile”, a scris interpreta pe Facebook.



"Îmi vine să ies pe geam să plec"

Irina Loghin susţine că nu este încântată că trebuie să stea internată.

„Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum, indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mâncare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spitalul care trebuie. Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului”, a declarat Irina Loghin, la tv, după ce primul test i-a ieşit negativ, sperând ca şi cel de-al doilea să aibă acelaşi rezultat.