Irina Loghin, suspectă de coronavirus. A fost internată la spitalul „Matei Balș” / „Îmi vine să ies pe geam, nu-mi place să stau închisă”

Celebra cântăreață de muzică populară Irina Loghin a fost internată la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, după ce soțul și fiul acesteia au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.

Irina Loghin, suspectă de coronavirus

Interpreta se simte bine, însă așteaptă rezultatul testelor clinice, pentru a afla dacă și ea este infectată cu noul coronavirus.

Dacă testale vor ieși negative, artista va fi plasată în carantină la domiciliu.

„Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mancare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spital care trebuie.

Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului ", a declarat Irina Loghin pentru România TV.

Artista trăieşte o iubire ca în filme alături de soţul ei, Ion Cernea, de 40 de ani, urmând să serbeze nunta de rubin. Cei doi au început să devină apropiaţi după petrecerile pe care Ion Cernea le organiza în casa lui.

Cei doi s-au căsătorit în 1975, când ea avea 36 de ani şi era deja însărcinată.

Irina Loghin a suferit un accident vascular în urmă cu câteva luni

Irina Loghin a trecut printr-o grea cumpănă în urmă cu câteva luni. Vedeta a suferit un accident vascular, spre marea îngrijorare a fanilor vedetei. Din fericire, artista a trecut cu bine peste această cumpănă și a reușit să se recupereze. A lipsit o perioadă din spațiul public, deoarece doctorii i-au recomandat repaos total.

Nu a renunțat la mișcare, iar la cei 80 de ani pe care îi are artista le dă lecții de un stil de viață sănătos chiar și celor tineri.