Irina Loghin, testată pozitiv pentru SARS-CoV-2 (VIDEO)

Celebra cântăreaţă de muzică populară Irina Loghin a fost diagnosticată cu noul coronavirus. Aceasta se află internată la Institutul Matei Balş din Capitală, alături de soţul şi fiul ei. Irina Loghin este într-o stare bună si nu are deocamdata simptome specifice noului coronavirus.

După ce soţul şi fiul ei au fost deja depistaţi pozitiv cu COVID-19, acum se pare că şi Irina Loghin a fost confirmată cu temutul virus.

Îndrăgita interpretă de muzică populară ar fi primit vestea cruntă când deja se afla internată la Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balş".

Irina Loghin, în vârstă de 84 de ani, a fost internată în spital după ce a fost confirmat că Ion Cernea, soţul ei, precum şi fiul ei, Ciprian, sunt infectaţi cu SARS-CoV-2. Artista şi-a făcut şi ea testul COVID, iar rezultatul a venit, din păcate, pozitiv şi în cazul ei.

Totuşi, artista se declară sceptică în ceea ce priveşte rezultatele testelor.

„Nu are importanță, testele astea a doua oară dacă le faci, a treia oară ies negative, apoi pozitive, nu poți avea bază în rezultatul testelor pe care le facem”, a declarat artista.

Irina Loghin a mai spus pentru că se simte bine și că nu are niciun simptom specific acestei boli. Cât despre starea de sănătate a soțului său, Ion Cernea, acesta se afla sub atenta supraveghere a medicilor de la „Matei Balș", prezentând simptomele specifice, printre care și lipsa mirosului.

