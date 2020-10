Irina, una dintre cele mai apreciate ispite de la “Insula Iubirii”, a fost diagnosticată cu o formă de cancer

Irina, o fostă ispită de la Insula Iubirii, a fost diagnosticată cu cancer, iar vestea a dat-o chiar ea. Tânăra, în vârstă de doar 24 de ani, a povestit cu lux de amănunte despre cel mai greu moment al vieții sale și cum a reacționat în momentul în care a aflat tragica veste.

“Am primit cea mai mare palmă de la viață”

Irin Stroia, una dintre cele mai sexy ispite de la show-ul ”Insula Iubirii”, a trecut la începutul acestui an prin momente extrem de dificile. Ea a fost diagnosticată cu o formă de cancer, însă nu a vorbit public despre ce i se întâmplă, până acum, când s-a simțit pregătită să vorbească.

Blondina a dezvăluit că după ce a aflat că are boala necruțătoare, a decis să țină ascuns totul, pentru a nu-și face mama să sufere.

„La începutul anului am fost diagnosticată cu o formă de cancer. Pe scurt, am primit cea mai mare palmă de la viață. Nu puteam să plâng, să îmi manifest frica sau emoțiile în vreun fel pentru că mama mea a trecut prin destule în viața ei și să mă vadă și pe mine la pămânț ar fi distrus-o și mai tare decât vestea că unul dintre copiii ei are o boală ce poate ucide.”, a spus Irina Stroia.

Prin ce a trecut fosta ispită de la ”Insula Iubirii”

Din cauza crizei sanitare declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, Irina a făcut doar câteva seturi de analize, iar restul consulațiilor medicale s-au ținut în regim online. La fiecare consultație online, blondina primea vești care îi dezintegrau sufletul bucățică cu bucățică. Cu toate acestea, vedeta era neviotă să își ascundă starea de teamă și de panică pe care o trăia, pentru ca cei din jurul ei să nu fie afectați de probleme cu care ea se confrunta.

”Pandemia mi-a permis să fac puține seturi de analize, un medic m-a consultat înainte de starea de urgență, alți trei au primit doar analizele făcute înainte de nebunia globală, online.

Cei trei din urmă îmi spuneau că au avut cazuri cu analize asemănătoare care au trecut peste, dar și cazuri care în 3 luni au murit. Înghețam după fiecare apel. Pentru prima dată m-am închis în mine, încercând să ascund cât mai adânc frica. Nopți la rând adormeam plângând cu gândul că dacă mor, cine mai are grijă de mama mea, de fratele meu?”, a relatat Irina, fosta ispită de la Insula Iubirii, conform Wowbiz.

A câștigat lupta cu cancerul

În momentul de față, Irina se simte mult mai bine și a reușit să treacă peste problemele de sănătate care i-au dat viața peste cap.

“Iubiții mei frumoși, dacă nu ați fi fost voi în lunile astea, nu știu în ce măsură starea mea psihică ar fi fost bună. Scriu cu lacrimi în ochi, de fericire că vă am în viața mea, pentru că voi, alături de familie, îmi sunteți bogăția. Mi-ați făcut cel mai mare cadou prin simpla prezență, suportul necondiționat și crizele de râs oferite. Să îmi trăiți voi mie, pentru că fără familie și fără voi, prezentul ar fi fost cu totul diferit”, a scris Irina pe contul ei de socializare.