Irinel Columbeanu se reinventează. Fostul milionar scrie o carte inspirată din poveștile de dragoste pe care le-a trăit cu femeile celebre din România

După ce a pierdut o avere fabuloasă, Irinel Columbeanu vrea să lase în urmă cel puțin o carte, în care se povestească peripețiile prin care a trecut de-a lungul vieții. Fostul milionar de la Izvorani a dezvăluit că deja a scris o bună parte din viitorul volum.

"Da, este adevărat, este o carte care se inspiră din fapte reale ale vieții mele. În ea o să scriu și o să vorbesc despre viața mea personală. Evident că o să povestesc și despre relațiile pe care le-am avut cu diverse femei celebre sau mai puțin celebre de până acum.

Ideile sunt proprii. Nu mă consult cu nimeni, despre ce să scriu sau nu. Până în momentul de față am scris 50.000 de cuvinte, nu am stabilit un număr de pagini, o să vedeți la final cum va fi. Plus că nici nu vreau să dezvălui prea multe acum pentru că nu ar mai avea niciun farmec”, a declarat Irinel Columbeanu pentru playtech.ro.

Pe lângă tânăra și celebra lui soție Monica Gabor, Columbeanu a avut relații amoroase cu mai multe femei celebre din showbizz-ul românesc, printre care și Anna Lesko și Romanița Iovan și Mariana Roșca.

Omul de afaceri avea o avere de circa 150 de milioane de euro în cursul anului 2007, însă a pierdut aproape tot ce deținea din cauza unor investiții nereușite și a datoriilor la bănci. Totodată, el a pierdut și vila de la Izvorani și a fost nevoit să se mute într-un apartament cu două camere din cartierul bucureștean Colentina.