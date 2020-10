Istoria relației Mihaelei Rădulescu cu Felix Baumgartner. Cei doi s-au cunoscut la un interviu și sunt împreună de 6 ani

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner sunt de șase ani împreună, iar îcei doi se declară mai fericiți ca niciodată. s-au cunoscut in timpul unui interviu, cand celebrul parașutist a invitat-o la cina.

Mihaela Rădulescu si Felix Baumgartner traiesc o frumoasă poveste de iubire

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au împlinit în data de 23 octombrie de șase ani împreună iar cascadorul și-a surprins partenera cu o zi înainte de aniversarea relației.

Felix Baumgartner a postat pe Instagram un clip în care pot fi văzute momente speciale din viața acestora. De asemenea, Felix Baumgartner a ales să utilizeze melodia „Can’t Get You Off My Mind” a lui Lenny Kravitz.

Istoria relației Mihaelei Rădulescu cu Felix Baumgartner

Frumoasa vedetă de la emisiunea Ferma a fost surprinsă de gestul partenerului ei și a postat o fotografie alături de următorul mesaj.

„Zâmbetul meu când văd acest lucru”, a scris vedeta de la PRO TV.

Mihaela Rădulescu si Felix Baumgartner traiesc o frumoasă poveste de iubire

Felix Baumgartner, despre relaţia cu Mihaela Rădulescu: „Nu am fost niciodată cu o femeie alături de care să mă distrez atât de mult“



„Îmi place (Mihaela Rădulescu – n.red.) şi îmi doresc să aflu cât mai multe despre ea şi despre ţara ei. Am cunoscut-o pe sora ei. Are o familie frumoasă. Mihaela este o persoană adorabilă. Este foarte bine organizată, puternică, ştie foarte bine ce vrea, mă distrez mult în preajma ei. Nu am fost niciodată cu o femeie cu care să mă distrez atât de mult. Dar, în acelaşi timp, iubeşte provocările şi este foarte exigentă“, a povestit Baumgartner pentru Antena Stars, în anul 2015, la începutul relației cu vedeta din România.

Întrebat dacă vedeta de televiziune este autoritară în relaţia cu el, paraşutistul a dezvăluit râzând că el este „şeful“: „Nu face pe şefa cu mine probabil pentru că ştie că eu sunt şeful. Uneori încearcă, iar eu îi dau şansa să fie şefă pentru că acest lucru o face fericită, dar în majoritatea timpului eu sunt şeful.“



Mihaela Rădulescu are un fiu din prima căsătorie

Ayan Schwartzenberg, unicul fiu al Mihaelei Rădulescu a devenit un tânăr care frânge inimi. Vedeta are toate motivele să se mândrească cu băiatul ei. Astăzi, Ayan nu mai este băiețelul timid și sfios pe care o însoțea pe celebra lui mamă la diferite evenimente.

La vârsta de 16 ani, e un adolescent chipeș, inteligent, la fel de șarmant ca mama lui și își trăiește viața la maxim. Cu toate că fiul ei a crescut ascuns de ochii lumii, Mihaela Rădulescu postează destul de des fotografii cu el pe rețele de socializare și nu se sfiește să îl laude de fiecare dată când are ocazia.