Iubirile Oanei Pellea. Ce relații a avut actrița din România

Oana Pellea, fiica Dominicăi Mihaela și a actorului Amza Pellea, s-a născut pe 29 ianuarie 1962, în București.

Aceasta a vrut să-și urmeze tatăl în lumea teatrului, unul dintre cei mai buni actori din România, care va rămâne memorabil pentru rolurile de excepție din filme. Ea a studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, care este acum UNATC, terminând studiile în 1984, împreună cu: Adrian Păduraru, Carmen Tănase și Radu Duda.

Oana Pellea a precizat, într-un interviu, că a iubit si a făcut chiar și gesturi nebunești din dragoste, fără să ofere detalii despre iubirile ei. Aceasta și-a păstrat întotdeauna viața personală cât mai departe de ochii presei.

"Nu erau taxiuri. Erau rare. Aveam întâlnire undeva cu… el. Ploua tare. Nu mă lua nimeni. Aveam părul lung, eram foarte mişto, eram moartă să ajung la el, care mă aştepta. Ne dăduse şi nouă cheia cineva. Ştiam că el a ajuns şi eram disperată. Era în capătul celălalt al Bucureştiului”, a spus Oana pentru Evenimentul zilei, despre o întâlnire cu un bărbat.

"Şi atunci, pe ploaia aia enormă, m-am aruncat pe bune în trafic şi am ridicat mâinile. A oprit o dubă, n-am să uit în viaţa mea. Fetelor, dacă n-aţi făcut-o vreodată, chiar dacă aveţi 60 de ani, faceţi asta, pentru că e genial.

Am oprit duba. Şoferul a zis: „Ce s-a întâmplat?”. Am bălmăjit ceva, eram disperată şi mi-a zis: „Treci în spate!”. În spate, adică în ploaie, că era deschisă duba, am dat peste un el şi o ea, care ţineau cu disperare o prelată cu o mână şi cu cealaltă un frigider. Nu am să le uit privirea niciodată”, mai spunea Oana Pellea.

Despre povestea vieții ei, Oana spune: ''Toate zvonurile ca am avut pile sunt adevarate, dar nu la Institut, ci putin mai sus, la Dumnezeu si toate astea impotriva vointei mele.''

Despre barbații din viața ei aceasta îi descrie ca fiind: ''Exceptionali! Eu sunt un om iubit de Dumnezeu si nu am avut decat intalniri minunate. Nu mi-am pus problema daca am cerut prea mult sau nu. Am primit foarte mult si am daruit pe masura. Din pacate, in clipa in care traiesc sau muncesc sunt implicata total. Cat despre familie, nu mi-am pus niciodata problema ca un copil mi-ar incurca viata, insa pur si simplu nu s-a intamplat. Nu a fost sa fie.''

Templul indian cu o uşă din aur pe care n-o poate deschide nimeni. Ce se ascunde aici poate provoca Al III-lea Război Mondial