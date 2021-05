Iulia Vântur se întoarce în România. Care mai este relația ei cu actorul indian Salman Khan (VIDEO)

Iulia Vântur, aflată în India, trece printr-o perioda dificilă, din cauza valului pandemic care a afectat țara, iar din această cauză, vedeta nu-și poate vizita părinții, aflați în România.

Cu toate acestea, vedeta a declarat că vrea să revină acasă cât mai repede cu putință.

"Situația e dramatică aici în India, în fiecare zi aud de cineva care ajunge la spital. Am o prietenă, e în spital și are nevoie de oxigen. Sper să se rezolve lucrurile așa, ușor.

Am încercat să fac ouă vopsite natural, dar nu au ieșit prea bine. Am încercat să fac ca acasă, nu a mers. Până la urmă am vopsit ouăle cu vopsea acrilică. Voi veni în curând acasă”, a spus ea într-o intevenție în emisiunea "La Măruță", de la Pro TV

Afirmația i-a îngrijorat pe admiratorii vedetei, care cred că relația cu Salman Khan s-a răcit în ultima periodă.

Vântur spune că nu este vorba despre nicio problemă și că povestea de dragoste este la fel de intensă ca la început. Cei doi sunt împreună de șase ani de zile și se înțeleg de minune.

Într-un interviu acordat recent, Iulia Vântur a spus că participă la un nou proiect, alături de iubitul ei. Mai exact, este vorba despre o nouă piesă lansată pentru un film în care joacă Salman Khan.