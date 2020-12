Iuliana Luciu, primele declarații despre imaginile în care apare la brațul lui Cristi Mitrea. Bruneta neagă zvonurile despre o poveste de dragoste

Iuliana Luciu a făcut primele declarații după ce a fost suprinsă alături de Cristi Mitrea într-un local din București. Vedeta neagă că între ei ar fi mai mult decât o relație de prietenie, în ciuda apropierii evidente, suprinsă într-o filmare de paparazzi spynews.ro.

Iuliana Luciu recunoaște că nu este prima dată când ia cina cu Cristi Mitrea

Frumoasa brunetă a mărturisit că nu este prima dată când iese la brațul luptătorului MMA, însă a infimat o poveste de dragoste.

"Nu este prima oară când ieșim împreună, am ieșit de multe ori să mâncăm. Era singurul care putea să mă încălzească. Avem mulți prieteni în comun. Nu este nimic extraordinar. Era 1 decembrie. Asta cu pupatul, ne-am pupat pe obraz, chiar dacă este pandemie. Am încredere în prietenii mei.

Eu aveam gluga pe cap și ne-am pupat pe obraz. Și în local era frig. Eu sunt foarte discretă și dacă aș avea un iubit nu m-aș săruta cu el în public”, a declarat Iuliana pentru Antena Stars, potrivit Spynews. „Ne știm de foarte mult timp. Nu, este o relație frumoasă de prietenie pe care nu vrem să o stricăm. Am ieșit de multe ori. De obicei, relațiile pe care le-am avut nu le-am expus, le-am ținut doar pentru mine și a fost foarte bine. Acum mă focusez pe proiectele pe care le am”, a mărturisit ea.

Imaginile compromițătoare cu Iuliana Luciu și Cristi Mitrea

În imaginile publicate de spynews.ro, cei doi s-au sărut pasional și s-au îmbrățișat într-un restaurant de fițe din Capitală. După momentele de tandrețe, sportivul și bruneta s-au despărțit. Foarte îndrăgostit, Mitrea a uitat să-și pună masca de protecție și a fost la un pas "să dea nas în nas" cu poliția. Iuliana l-a însoțit pe Mitrea până la un taxi, după care ea s-a întors în local.

