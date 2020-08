Izabela, PRINŢESA clanului Duduianu! Cum arată şi cu ce se ocupă fiica interlopului ucis ieri. Va fi ea RĂZBUNĂTOAREA neamului? (FOTO)

Puţini sunt cei care până la scandalul declanşat de uciderea lui Emi Pian auziseră de el. Acum însă, informaţiile despre clanul Duduienilor curg gârlă şi noi detalii ale neamului ies la iveală. Se pare că Emi Pian nu era singurul star din familie. Fiica lui, Izabela, despre care vorbea adesea şi de care era foarte mândru, are o funcţie importantă în afacerile clanului.

Fiica lui Florin Mototolea se numește Izabela Duduianu și este vrăjitoare de magie albă, după cum singură se prezintă. Cum modestia nu e o trăsătură a interlopilor Izabela se descrie ca fiind cea mai puternică, cunoscută și mediatizată vrăjitoare din Europa.

Alba-neagra cu magia

Izabela promite că rezolvă orice problemă de la orice distanță, deci e de aşteptat să se implice şi ea în actele de răzbunare promise rivalilor din clanul Spoitorilor.

„Rezolv orice problema de la orice distanță! Sa zicem ca sunteti un cuplu perfect, va iubiti, va idolatrizati, v-a mers totul bine ani de-a randul, ati facut totul impreuna si dintr-o data apare o schimbare, o racelala unul de celalalt. Ajungeti ca doi straini sub acelasi acoperis. Atunci incep semnalele de alarma. Persoanele care cred in aceste lucruri pot sa-si salveze casnicia, cele care nu cred, pana la urma isi dau seama. Dar e posibil ca asta sa se intample prea tarziu. Uneori pierzi persona iubita si aceasta ajunge in mainile celei care a facut sa va despartiti si e foarte greu sa o mai aduci inapoi. Dandu-ti seama si venind la vrajitoarea de magie alba poti sa-l aduci inapoi”, a scris Izabela pe pagina ei de Facebook.

Moartea lui Emi Pian şi furtuna de după

Interlopul bucureștean, Florin Mototolea, zis și Emi Pian a murit marţi după ce a fost înjunghiat într-o încăierare ce a urmat unui joc de barbut cu mize colosale. Cum presupusul asasin era din clanul rival, tabăra Duduienilor a promis răzbunare Spoitorilor, lumea subterană a Bucureştiului fiind în fierbere. Poliția a deschis o anchetă și a împânzit Capitala de filtre pentru a asigura ordinea și liniștea publică.