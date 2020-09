Jador a furat un ceas de 8.000 de euro, dintr-un magazin din Turcia: „Nu aveam bani și i-am zis să îl țină de vorbă”

Celebrul manelist, Ionuț Dumitrescu, cunoscut drept Jador, a recunoscut ca a furat un ceas de 8.000 de euro, dintr-un magazin din Turcia.

Gest extrem făcut de manelist

De-a lungul timpului, Jador și-a câștigat o popularitate mare participând la emisiunea ” Puterea Dragostei” de la Kanal D, unde a iesit în evidență. Tot în cadrul emisiunii, artistul a făcut o dezvăluire cutremurătoare. Artistul i-a luat prin surprindere atât pe cunoscuții lui, cât și pe admiratorii din mediul online în momentul în care a recunoscut ca a furat un ceas dintr-un magazin din Turcia. Valoarea estimativă a bijuteriei furate este de circa 8.000 de euro, potrivit spuselor lui.

În momentul în care s-a petrecut teribilul incident, Ionuț Dumitrescu se afla la o testare de parfumuri. La un moment dat, manelistul a încercat să facă o glumă și i-a spus prietenului său să o țină de vorbă pe angajata magazinului, în timp ce el fuge cu produsul. În secunda următoare, Jador și-a adus aminte că a și făcut acest lucru, însă nu cu orice produs, ci cu un ceas a cărui valore se ridică la 8.000 de euro.

Sincer din fire, Jador a povestit cum într-o vacanță în Turcia a pus ochii pe un ceas mult prea scump pentru buzunarul lui și a creat o diversiune împreună cu prietenul său, Bogdan Mocanu, pentru a intra în posesia lui. Manelistul a dezvăluit pas cu pas cum s-a desfășurat toată „acțiunea”, în magazinul de specialitate.

"Era mult și nu aveam bani și i-am zis lui Mocanu să-l țină de vorbă. Era 800 sau 8000 de euro!", a spus Jador în cadrul unei ediții a show-ului "Puterea Dragostei".

Jador a fost implicat într-un accident rutier

De curând, Jador a fost implicat într-un accident auto în urma căruia a lovit Bentley-ul său de lux, după ce șoferul unui alt autoturism nu a respectat regulile de circulație și i-a avariat autoturismul. Mai mult, în mod șocant, manelistul a punctat că după momentul impactului, șoferul vinovat, cel care l-a lovit în intersecție, a fugit de la locul faptei și a fost nevoit să contacteze autoritățile pentru a rezolva problema.

„Mă duc să declar accident acum, în loc să mă uit la emisiunea mea. Ce dragi îmi sunt mie polițiștii și doctorii. Să vă explic cum a fost…M-am urcat în mașină, am ieșit pe strada principală. Mergeam înainte, iar un om semnaliza la stânga, cu o dubă. Omul, de fapt, a făcut dreapta și m-a lovit, am blocat toată intersecția. M-am dus la mașină, era nenorocită toată aripa dreaptă.

Mașina era distrusă… Când am văzut asta, am așteptat, am tras pe dreapta, să vină omul, să vorbim… omul plecase de la locul accidentului. Am sunat la poliție, mi s-a spus să mă duc la accidente ușoare, să declar acolo. Eu vreau să-mi repar mașina, nu e vina mea, e vina omului.

La accident ușoare… văd duba omului lovită, acolo. Merg acolo, îi spun: domnule, pe mine m-ați lovit. El tot spunea că m-a lovit el. Bine a fost că nu m-a lovit tare, bine că nu am pățit nimic, că nu mi-a dat în portieră…Eu nu știam ce înseamnă amiabilă” a povestit Jador, pe contul său de Youtube.