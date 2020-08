Janina Nectara, despre experiența pe care a trăiat-o cât a fost bolnavă de COVID-19: „Aveam impresia că tot corpul se transformă într-o sită prin care se risipește tot oxigenul”

Jurnalistul și bloggerul de fashion, Janina Nectara a povestit că a fost infectată cu noul coronavirus, atât ea cât și partenerul și fiul ei, în vârstă de trei ani. Întreaga familie a fost internată în spital și a primit tratament pentru crunta boală. Experiența pe care vedeta a trăit-o a fost una pe care nu o va uita cu siguranță prea ușor, mai ales că boala a surprins-o când se aștepta mai puțin.

Vedeta a povestit pentru Perfecte.ro cum s-a simtit pe întreaga perioadă în care a fost internată în spital și mai ales cum a evoluat starea ei de sănătate, chiar dacă inițial a avut simptome ușoare. Atât soțul Janinei, Felix Rache cât și băiețelul în vârstă de 3 ani au fost internați la Matei Balș.

Janina Nectara a povestit cum a decurs boala pentru ea și familia ei

Vedeta a explicat că primele simptome apărute au fost o stare acută de oboseală, însă a pus-o pe seama faptului că se afla în sesiune și avea foarte mult de învățat. După ce a făcut febră însă a decis să se testeze, iar rezultatul a fost unul pozitiv, atât pentru ea cât și pentru restul familiei.

„Am mers la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” să-mi fac un test. Am fost anunțată că a ieșit pozitiv. Imediat, toată familia s-a testat și toți au primit același rezultat. Ne-am internat cu simptome ușoare, spre deloc (copilul a fost inițial asimptomatic) și acesta este momentul în care virusul te poate păcăli crunt. Ai impresia că nu ai nevoie să fii în spital, pentru că ești bine, că te poți trata prea bine și acasă... Doar că nu e așa. Cel puțin în cazul meu nu a fost. Când am ajuns la spital, aparent eram bine. Pentru o scurtă perioadă, niciun alt simptom nu a mai apărut. Credeam că asta a fost tot. Virusul, însă, își făcea doar încălzirea...”, povestește aceasta pe blogul Perfecte.ro.

Jurnalista a explicat că s-a întrebat chiar de ce primește același tratament, dacă simptomele pe care le avea erau unele ușoare. Starea ei de sănătate însă s-a agravat treptat, iar ulterior au apărut și problemele la plămâni.

„Și pentru că nu mă simțeam rău deloc, recunosc că m-am întrebat de ce primesc același tratament pe care îl iau și ceilalți mai sever afectați. Răspunsul la această întrebare mi l-a dat tocmai virusul. Câteva zile mai târziu… Când am dezvoltat o ușoară tuse. Gustul și mirosul au dispărut și ele. La examenul radiologic - nimic suspect, în analizele de sânge - nimic suspect. Surpriza cea mare a fost că în a cincea sau a șasea zi de spitalizare, am simțit că nu mai pot să respir. Nu, nu aveam căile respiratorii blocate. Puteam să trag aer adânc în piept, însă oricât de mult aș fi inhalat, de la gât în jos aveam impresia că tot corpul se transformă într-o sită prin care se risipește tot oxigenul, iar în plămâni ajunge doar foarte puțin. Practic, te sufoci respirând”, a detaliat ea pentru sursa citată mai sus.

A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

După clipe grele, cei trei și-au revenit și sunt sănătoși

Familia vedetei a reușit să învingă lupta cu noul coronavirus. Cei trei s-au vindecat și se simt bine, însă Janina admite că în cazul lor, virusul ar fi putut afecta organismul în mod tacit. Dacă ea s-a confruntat cu tusea, partenerul ei de viață, Felix Rache, nu a avut acest simtom, însă plămânii lui au fost afectați de COVID-19.

„Deși eu tușeam, iar Felix nu, analizele au arătat că el era cel care, în mod cu totul și cu totul neașteptat, dezvoltase probleme pulmonare. Fară să-și dea seama. Probleme pe care, dacă am fi stat acasă fară să le investigăm, nu le-am fi putut sesiza decât, probabil, îngrijorător de târziu. Când mi-am dat seama că organismul meu are capacitatea de a-și regla debitul oxigenului, pastrându-mi calmul în momentele critice, am știut că sunt printre cei norocoși, care vor trece cu bine. Astăzi sunt bine. Foarte bine. Cu toții suntem. Mulțumită lui Dumnezeu și medicilor!”, explică Janina Nectara, conform sursei citate mai sus.