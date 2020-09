Jean-Claude Van Damme, live pe Facebook dansând pe muzică românească. Ce melodie a ales actorul

Celebrul actor Jean-Claude Van Damme i-a uimit pe fanii români, atunci când a făcut un live pe Facebook. Starul a dansat în fața camerei de filmat și a fredonat piesa ce se auzea în fundal. Surpriza de proporții a fost însă melodia pe care o ascultă, fiind cunoscută de toată lumea în țara noastră. Muzica românească pare să-l amuze și să îl facă se simtă foarte bine pe celebrul actor.

La cei 59 de ani ai săi, starul se mișcă foarte bine pe ritmurile românești. Așa cum era de așteptat, actorul a reușit să danseze impecabil pe cunoscuta melodie de la noi. Piesa „Save me” căci despre ea este vorba a fost compusă de Marius Moga și Randi.

Jean-Claude Van Damme dansează pe muzică românească

Actorul ține ritmul, zâmbește și fredonează piesa care a cucerit inimile românilor în urmă cu mai bine de un decendiu. Starul a apărut într-un Live pe pagina personală de Facebook, în timp ce dansează pe hit-ul românesc și le arată mușchii fanilor.

Imaginile cu îndrăgitul actor au fost urmărite de peste 1 milion de fani și apreciate de aproximativ 200 de mii de persoane.

Piesa din fundal este „Save me” compusă de Randi și Marius Moga. Melodia a apărut în România în 2008 și a făcut parte de pe albumul N3XT, al trupei Morandi. La acea vreme, cântecul a ocupat locul 3 în Romanian Top 100.

Primele reacții ale celor doi artiști după ce au văzut imaginile cu starul

La 12 ani de la lansarea piesei, hit-ul compus de Moga și Randi a cuerit inima actorului Jean-Claude Van Damme.

Pentru Marius Moga, frumosul moment este un lucru pe care el și celebrul actor îl au acum în comun. Artistul este de părere că piesele bune rămân în timp și creează amintiri.

„Dacă nu am fi scris piesa aia nu aveam nimic în comun, acum am ceva în comun cu Van Damme, a dansat fericit pe piesa „Save me”, pe care am scris-o cu Andrei. E un lucru bun. Piesele bune rămân și creează amintiri chiar și peste ani. I-a luat ceva ani piesei să ajungă la el, dar și noi eram mici când el făcea filme”, a explicat Moga pentru StririleproTV.ro.

La rândul său, Randi, fostul coleg de trupă al lui Marius Moga și-a exprimat bucuria cu privire la popularitatea de care se bucură melodia în liveul actorului Van Damme.

„El mi s-a părut întotdeauna un simpatic și dansul lui îmi amintește de filmul lui „Dublu impact”, când are o scenă cu o gagică blondă într-un club, e inimitabil. Îi mulțumim pentru dansul din umeri, nu îl uităm și nu l-aș fi uitat oricum, pentru că i-am văzut toate filmele când eram mic”, a explicat Randi pentru sursa citată mai sus.

La rândul său, actorul Jean Claude Van Damme a vizitat de mai multe ori țara noastră. „Românii sunt importanți pentru mine. Eu călătoresc mult și am realizat că sunt niște oameni foarte dulci. Sunt muncitori, dar nu au la fel de mult noroc ca alte nații.”, explica el în trecut, potrivit sursei citate anterior.

Trupa Morandi s-a bucurat de un real succes. În 2005, Marius Moga și Andrei Ropcea cucereau scena cu piesa „Love me”, o altă piesă ce a ajuns pe locul trei în România Top 100.