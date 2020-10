Jean Paler, internat din cauza unor probleme cardiace. Actorul se plânge de condițiile grele din spital

Jean Paler se află internat de miercuri, într-un spital din Brașov, din cauza unor probleme cardiace. Așa cum cere protocolul, celebrul actor a afost supus testului COVID, iar până la aflarea rezultatului a fost plasat într-un salon de izolare. Din păcate, acesta s-a plâns de condițiile grele din unitatea medicală.

Jean Paler a povestit că este închis singur într-un salon și nu abia dacă a reuși să schimbe o vorbă cu personalul medical, ceea ce îi afectează moralul.

”Sunt de ieri la o izolare mai grea decât ăia de fac infracțiuni. A venit o doctoriță și mi-a pus câteva întrebări legate de starea mea medicală. În rest, nimeni nu te întreabă de vorbă. Nu exista condiții. Sunt cu nervii la pământ din motivele astea”, a spus artistul.

În plus, comediantul se plânge că nu beneficiează de condiții sanitare minime și este nevoit să își facă nevoile într-o găleată.

”Îmi fac nevoile într-o găleată, nu am cu ce s-o dezinfectez. E un scaun cu găleată, pe post de urinar.Am venit la spital pentru inimă și ce mă supără și m-am trezit izolat și cu test Covid-19. Inima au lăsat-o pe plan secund. D-abia fac câțiva pași și obosesc”, a povestit Jean Paler pentru click.ro.

Jean Paler a suferit mai multe intervenții cardiace

Artistul a suferit un preinfarct în 2012, iar medicii i-au montat atunci trei stenturi. După ce în 2019 s-a prăbușit din senin, medicii de la Spitalul Fundeni din Capitală i-au montat un aparat electronic care reglează ritmul inimii.

"Inima mea funcţionează doar 30%. Am fost diagnosticat cu fibrilaţie continuă. Am palpitaţii, iar la un moment dat inima îşi încetineşte foarte mult şi leşin. Am căzut pe stradă, dar şi în casă, bine că nu m-am lovit la cap. Doctorul Chioncel, de la Spitalul Fundeni, mi-a spus că pot să mor dacă nu mi se montează de urgenţă un defibrilator. Este un dispozitiv electronic care reglează ritmul inimii. Cu acest defibrilator mai am şansa să trăiesc, trebuie apoi să ţin un regim strict, să iau multe medicamente", a povestit mai de mult comedinatul.