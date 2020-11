Jean Paler, primele declarații după 40 de zile de spitalizare: „A fost cumplit, doctorii erau toți în alertă, am fost jignit, nimeni nu a ținut cont de mine”

Deși este unul dintre cei mai mari comici ai României, Jean Paler nu a beneficiat de un tratament special din partea medicilor când a stat internat timp de 42 de zile în două spitale din Brașov, din cauza problemelor cardiace. Din contră, actorul acuză că ar fi fost jignit și tratat în condiții josnice.

Jean Paler acuză condițiile de spitalizare în care a stat internat peste 40 de zile

Jean Paler a fost internat în două spitale din Brașov, în urma problemelor cardiace. Ultrior, actorul a fost confirmat și cu COVID-19. Externat după 42 de zile, artistul s-a retras acum în apartamentul lui din Sinaia. Acesta este supărat că, din pensia de 900 de lei, nu va reuși să-și acopere cheltuielile cu utilitățile, medicamentele scumpe și mâncarea.

„Mi s-au făcut șase teste, două au ieșit pozitive, iar alte patru-neconcludente, m-au mutat de colo-colo. Prima oară am fost internat la Spitalul ”Tractorul” din Brașov, vai de capul meu, nici WC nu era, mi-am făcut nevoile într-o pungă agățată de un scaun, așa mi s-a dat. Mi-era și frig, am cerut încă o pătură. A fost cumplit, doctorii erau toți în alertă, am fost jignit, nimeni nu a ținut cont de mine. Acolo nu contează cum te cheamă, nu mai eram Jean Paler pentru nimeni!”, spune actorul.

„Am dat deja drumul la căldură, nu se poate sta în casă, e foarte frig la munte. Să văd de unde voi avea bani să plătesc tot ce trebuie. Vine iarna, nu voi avea spectacole, am întrebat marii impresari, nimeni nu are nici o oferă, e un an mort. Noi, artiștii, vom muri de foame iarna aceasta. Eu ce să fac altceva? Sunt actor, am aproape 70 de ani. De ce să mă apuc la vârsta asta? Atâta știu, să fac oamenii să râdă. Nici să râdem nu mai putem!”, a mai declarat Jean Paler.

Jean Paler a suferit mai multe intervenții cardiace

Artistul a suferit un preinfarct în 2012, iar medicii i-au montat atunci trei stenturi. După ce în 2019 s-a prăbușit din senin, medicii de la Spitalul Fundeni din Capitală i-au montat un aparat electronic care reglează ritmul inimii.

”Inima mea funcţionează doar 30%. Am fost diagnosticat cu fibrilaţie continuă. Am palpitaţii, iar la un moment dat inima îşi încetineşte foarte mult şi leşin. Am căzut pe stradă, dar şi în casă, bine că nu m-am lovit la cap. Doctorul Chioncel, de la Spitalul Fundeni, mi-a spus că pot să mor dacă nu mi se montează de urgenţă un defibrilator. Este un dispozitiv electronic care reglează ritmul inimii. Cu acest defibrilator mai am şansa să trăiesc, trebuie apoi să ţin un regim strict, să iau multe medicamente”, a povestit mai de mult comedinatul.