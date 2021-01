Jennifer Lopez, mesaj în limba spaniolă la învestirea lui Joe Biden. Ce le-a transmis americanilor (VIDEO)

Jennifer Lopez a fosta una dintre celebritățile care a participat la inaugurarea lui Joe Biden. Cântăreața a fost însoțită de partenerul ei, Alex Rodriguez și a interpretat mai multe piese iconice în engleză, dar și o melodie în spaniolă. Lady Gaga a urcat și ea pe scenă la eveniment și a fpst chiar artista care a interpretat imnul național al SUA.

JLo, show de senzație la inaugurarea lui Joe Biden

Imediat după ce Lady Gaga a interpretat imnul SUA, la ceremonia lui Biden, J Lo a ținut un recital de senzație. Îmbrăcată cu un costum alb și părul prin într-o coadă, artista a interpretat piesele alese de proaspătul președinte Biden și vicepreședintele Kamala Harris.

Lopez și-a început recitalul cu piesele „This Land is Your Land” şi „America the Beautiful”. Între ele, artista a introdus și un vers din celebra piesă Let`s get Loud, pe care a lansat-o în 1999.

Pe parcursul campaniei electorale din 2020, atât Jennifer Lopez, cât și partenerul ei Alex Rodriguez l-au susținut pe Joe Biden. Mai mult decât atât, în octombrie, cei doi și-au exprimat sprijinul pentru candidatul democrat și i-au îndemnat pe toți latino – americanii să voteze.

Tunelul secret de sub Palatul lui Gigi Becali. E incredibil unde duce. Era folosit şi de Carol al II-lea

Jennifer Lopez, mesaj emoționant în spaniolă

În timpul evenimentului, J Lo a făcut o declarație emoționantă, de unitate, în limba spaniolă. Artista le-a transmis tuturor cetățenilor, „o națiune indivizibilă cu libertate și justiție pentru toți”, a spus celebra cântăreața de 51 de ani.

Artista nu a uitat nici de fanii de pe rețelele sociale. Cântăreața a postat în mod constant pe Instagram poze de la ceremonia de inaugurare, în special de pe treptele Capitoliului din Washington DC.

J Lo s-a filmat alături de agenții ai Gardei Naționale și a ținut să își expriem recunoștința față de efortul pe care aceștia îl depun în mod constant, în special pentru asigurarea desfășurării în condiții cât mai sigure a ceremoniei de inagurare.

„Este o adevărată onoare să petrec câteva momente alături de acești oameni curajoși. Mulțumim pentru serviciile și pentru sacrificiul vostru. Vă onorez astăzi și în fiecare zi și cânt pentru voi și pentru întreaga America”, a scris Jennifer Lopez, în dreptul filmării de pe Instagram.

Lady Gaga, mesaj pentru americani înainte de ziua inaugurării

Lady Gaga a interpretat imnul național la ceremonia de învestire a președintelui Joe Biden, iar înainte de momentul de exepție, cântăreața a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Sper ca mâine să fie o zi plină de pace pentru toți americanii; o zi dedicată iubirii și nu urii, o zi în care putem visa la un viitor prosper pentru țara noastră. Un vis lipsit de violență, care asigură siguranța sufletelor noastre”, a scris Gaga pe Instagram.