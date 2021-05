Jennifer Lopez și Ben Affleck, formează, din nou, un cuplu. Apropiații au confirmat vestea

Jennifer Lopez și Ben Affleck formează un cuplu, din nou. După ce au fost văzuți de mai multe ori împreună în ultima vreme, presa internațională a obținut mărturia care confirmă reluarea relației.

”În prezent, ei trăiesc clipa şi îşi doresc să fie cât mai mult împreună. Însă există aspecte de clarificat înainte de a alege să facă relaţia publică. Ben a avut ideea să meargă în Montana, o locaţie pe care pur şi simplu o adoră şi s-au simţit minunat, departe de lume" a declarat un apropiat al vedetelor, pentru US Weekly.

"Este foarte clar că pasiunea este foarte intensă între cei doi foşti şi actuali îndrăgostiţi, dar nu vor presiune şi etichete, până nu se lămuresc încotro se îndreaptă", a mai spus acesta.

After weeks of rumors about meetings in a white SUV, the news broke Monday that Jennifer Lopez and Ben Affleck had rekindled their romance after 17 years.



