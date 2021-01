Jeremy Clarkson a petrecut Crăciunul bolnav de COVID-19. Mărturiile cutremurătoare ale prezentatorului TV: M-am temut că o să mor singur, într-un cort de plastic

Celebrul jurnalist Jeremy Clarkson este o altă vedetă de televiziune care s-a confruntat cu boala cruntă, cauzată de COVID-19. Pentru prezentatorul TV, experiența și timpul în care a fost bolnav de COVID-19 au fost momente cu adevărat înspăimântătoare.

Clarkson a petrecut Crăciunul luptând cu noul coronavirus

Jurnalistul și-a marturisit experiența în rubrica sa din Sunday Times, potrivit Newssky.com. În opinia acestuia, zilele în care a avut simptome de COVID-19 nu au fost tocmai ușoare, de cele mai multe ori temându-se că va murit.

„Cu aproximativ 4 zile înainte de Crăciun m-am trezit pentru că aveam cearșafurile îmbibate de apă, iar gura îmi era extrem de uscată. După câteva zile a venit și rezultatul testului, iar atunci doctor a fost foarte clar: mă voi simți extrem de rău timp de 5 zile până la 14 zile, iar apoi imi voi reveni. În cazul în care nu îmi voi reveni, va fi nevoie să merg la spital.

Având în vedere că am 60 de ani și sunt gras, dar și pentru că am fumat toată viața, probabil aș fi murit dacă eram pe cont propriu, singur, într-un cort. M-am dus la culcare cu noua mea carte și o pungă de Kale și am așteptat. (...) Nu am să mint, pentru mine a fost totuși extrem de înfiorător. Cu COVID-19 trebuie să stai singur, știind că medicamentele nu sunt pe drum și că timpul este cel mai rău dușman al tău”, a explicat el, potrivit sursei citate mai sus.

Deși inițial s-a simțit bine, ulterior vedeta TV a explicat că starea de sănătate a început să se înrăutățească. „Întotdeauna mi-a sunat în cap avertismentul medicului despre cum s-ar putea agrava brusc”, a declarat el, potrivit sursei citate.