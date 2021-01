Joe Biden și Kamala Harris au prezentat lista melodiilor alese pentru ceremonia de învestire. Lady Gaga va interpreta imnul național al SUA (VIDEO)

Deşi ceremonia de inaugurare a noului preşedinte american nu va mai putea strânge acelaşi număr de participanţi, Joe Biden tot va sărbători în stil mare. Preşedintele ales al Statelor Unite şi viitorul vice-preşedinte, Kamala Harris, au prezentat lista melodiilor de la ceremonia de învestire, pe care se regăsesc inclusiv Led Zeppelin şi Beyonce.

Echipa Biden-Harris au dezvăluit lista de melodii pentru ceremonia de învestire după modelul lui Barack Obama. Cei doi au propus 46 de cântece de la artişti precum Led Zeppelin, Marvin Gaye, Steve Wonder, Major Lazer şi Beyonce.

Mai mulţi artişti vor cânta pe data de 20 ianuarie la ceremonia de învestire. Lady Gaga va interpreta imnul naţional pe treptele de la Capitoliu, apoi va fi urmată de Jennifer Lopez.

După ceremonie, Joe Biden a anunţat că va merge la cimitirul naţional din Arlington cu trei dintre predecesorii săi: Barack Obama, Bill Clinton şi George W Bush. Donald Trump a anunţat deja că nu va participa la învestirea noului preşedinte.

