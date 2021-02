Jojo, imobilizată la pat de mai bine de 10 zile. Ce a pățit vedeta când s-a întors din vacanță

Jojo s-a întors din vacanță cu o gravă problemă de sănătate. După ce s-a relaxat în Republica Dominicană, actriţa s-a întors acasă și s-a trezit țintuită la pat. De mai bine de 10 zile, frumoasa blondină nu se poate ridica din pat. Investigațiile medicale nu au relevat un diagnostic, ci doar o inflamație.

"Sunt zece zile în repaus cu spatele. Trebuie să vă spun că nu am nimic la coloană, nimic grav cel puţin. Am o inflamaţie destul de mare, nu trebuie nimic operat. Am fost la consultaţie, am făcut RMN şi trebuie să urmez un tratament cu anti-inflamatoare şi analgezice şi să stau la pat”, a mărturisit Jojo pe o reţea de socializare", a povestit Jojo, potrivit okmagazine.ro.

Jojo și Paul Ipate formează un cuplu de mai bine de 6 ani

Dragostea plutește în aer pentru Jojo și Paul Ipate. Cei doi au trecut prin multe împreună și chiar au participat la „Asia Express”, formând o echipă puternică.

Din fotografiile publicate de Jojo pe rețelele sociale, se poate observa cât de mult se iubesc cei doi și cum anii care au trecut nu au făcut decât să le întărească legătura pe care o au, iar iubirea dintre ei devenind tot mai puternică.

Actrița a scris un mesaj emoționant adresat soțului ei, prin care își declară dragostea și recunoștința pentru faptul că Paul Ipate face parte din viața ei.

„Când l-am întâlnit pe Paul nu îmi imaginăm că este posibil să găsesc un partener de viață cu care să am atâtea lucruri în comun. Un om care să ne iubească pe mine și Achim până la cer și după și care să fie în stare să meargă până la capătul lumii pentru noi. Nu credeam că poți râde la fel zile în șir și ani în șir și că iubirea se poate transforma în ceva și mai puternic pe măsură ce trec anii”, a transmis Jojo prin intermediul rețelei sociale Instagram.