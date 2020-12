Jorge, pus în dificultate de fiul său de patru ani: "David spune că este fetiţă, însă m-a convins să îl iubesc aşa cum vrea el să fie iubit"

Jorge a recunoscut public că fiului lui în vârstă de 4 ani l-a pus în dificultate. Invitat în emisiunea "La Măruță", artistul a povestit că băiețelul său preferă se joace cu jucării de fetiță, dar să se şi îmbrace în rochii.

"Băieţelul nostru are aproape patru ani de zile şi de câteva luni noi am văzut că este interesat în a se juca mai mult cu păpuşile, vrea doar păpuşi, doar rochiţe, vrea doar desene cu Barbie, Elsa, Rapunzel. Nu vrea maşinuţe, nu vrea desene cu maşinuţe. Poartă bentiţe şi îşi pune păr improvizat din tot felul de cordonaşe şi iniţial la fel ca multă lume, am zis că băiatul noastru este băiat", a povestit artistul.

Într-una din zile, Jorge a rămăs surprins de faptul că fiul lui i-a spus că el este fetiță.

"Băieţelul meu acum vreo şase luni mi-a spus, am intrat în casă şi am spus ce face băiatul meu? Şi a zis: Tati, sunt fetiţă, nu sunt băiat. Vă daţi seama că am luat-o ca pe o glumă. Apoi a ţinut-o foarte mult pe treaba asta. El voia să îşi facă unghiuţele, apoi am conştientizat faptul că el la vârsta asta trebuie să experimenteze. Pentru mine a fost o lecţie de viaţă."

Chiar dacă l-a început a încercat să-i explice că anumite lucruri nu sunt potrivite pentru el, Jorge a realizat până la urmă că cel mai important este că fiul său se simtă iubit, indiferent de alegerile pe care le face.

"David, de la o zi la alta mi-a demonstrat că eu gândesc greşit, că mentalitatea mea trebuie să se adapteze vremurilor noastre. Un copil la vârsta asta nu ştie ce înseamnă aceea sexualitate, adică nu poţi să ştii dacă un băiat poartă rochiţă, gata...Pe mine David m-a convins să îl iubesc aşa cum vrea el să fie iubit, nu cum vreau eu să fie el. Nu vreau să ne constrângem copiii, să îi limităm", a mai spus el.

Totuși, în familie există și reversul medaliei, povestește Jorge. Fiica lui în vârstă de 12 ani refuză să poarte haine potrivite pentru o domnișoară, așa că el și-a dat seama că trebuie să îi lase pe cei mici să facă lucrurile așa cum simt ei.

