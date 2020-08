Kanye West, acuzat de fraudă electorală. Mai bine de jumătate din semnăturile strânse erau false sau invalide

După ce s-a aflat în mijlocul unui scandal din cauza afirmațiilor pe care le-a făcut despre soția sa și familia acesteia, Kanye West a fost acuzat de fraudă electorală. Se pare că de când a anunțat că va candida pentru președinția Statelor Unite ale Americii, rapper-ul s-a confruntat cu numeroase probleme aproape pe toate planurile.

Kanye West a fost acuzat de fraudă în statul Illinois. Statul Illinois a decis să înlăture numele lui Kanye West din scrutinul din noiembrie. A fost lansată o evaluare a semnăturile strânse la biroul electoral pentru candidatura sa. După investigație, s-a constatat faptul că 1,928 de semnături nu au fost valide din 3,128. Pentru a putea candida, Kanye West avea nevoie de 2000 de semnături, însă, în condițiile de față, el are un număr de semnături sub cele necesare, potrivit The Blast.

O semnătură „invalidă” include nume false, nume ilizibile sau nume care nu corespund statului Illinois. Această decizie este ultimul eșec din cursa pentru presedinție a lui Kanye West. Luna trecută, statul New Jersey l-a scos din turul de scrutin după ce a analizat cererea și a constatat existanța unor semnături „invalide”.

Kanye West, acuzat de fraudă electorală

Two states declaring #KanyeWest inelligible to be on #POTUS ballot due to faulty signatures could open him up to an #ElectionFraud investigation.



I would imagine other states where reported GOP operatives assisted him to get on the ballot will soon be reviewing. #Election2020