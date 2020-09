Keanu Reeves împlinește 56 de ani. Lucruri mai puțin știute despre celebrul actor

Celebrul actor canadian Keanu Reeves împlinește 56 de ani, azi, 2 septembrie. Mii de mesaje de au curs pentru steaua de la Hollywood.

"Keanu Reeves este cel mai pur suflet care a pășit vreodată pe pămănt. Îi urmă o aniversare grozavă. Te iubim, Keanu", i-au transmis fanii pe Twitter.

Keanu Reeves is one of the purest souls to ever walk the face of the earth, I hope he has an amazing birthday. We love you Keanu! pic.twitter.com/qG3Enmzue0