Kevin Spacey, noi acuzații de agresiune sexuală. Actorul a fost dat iar în judecată de către Anthony Rapp (VIDEO)

Actorul american Kevin Spacey se află iar în centrul atenției din cauza unor acuzații de agresiune sexuală. Actorul a fost dat în judecată pe motiv că în anii `80 ar fi agresat sexual doi adolescenți de 14 ani. Unul dintre reclamanți l-a mai dat în judecată pe Spacey în 2017, tot pentru agresiune sexuală.

Unul dintre reclamanți este chiar actorul Anthony Rapp, în vârstă de 43 de ani. Cunoscut pentru rolul din serialul „Star Trek: Discovery” și care în anul 2017 a făcut primele acuzații împotriva lui Spacey. Potrivit plângerii depuse de Anthony Rapp, Spacey l-ar fi invitat, în 1986, la o petrecere în apartamentul său, pentru ca ulterior să îl ducă în pat.

Starul susține că la vremea respectivă a putut să fugă în baie, iar ulterior să fugă din apartament. Totodată, el susține și faptul că în urma experienței a suferit traume psihologice, din pricina presupuselor abzuri ale lui Spacey.

Acuzațiile sunt apropae identice cu cele din 2017. Atunci, actorul Anthony Rapp declara că și simpla vedere a actorului Kevin Spacey îi face rău la stomac.

Cel de-al doile reclamant, al cărui nume nu a fost făcut public, pretinde că l-a întâlnit pe Spacey la cursurile de actorie pe care acesta le susține în 1981. Ei s-ar fi din nou în 1983, ocazie cu care Spacey l-ar fi invitat în apartamentul lui. Ulterior, ei ar fi întreținut relații sexuale, lucru care s-ar fi întâmplat de mai multe ori. La ultima întâlnire însă băiatul ar fi refuzat contactul sexual cu starul și ar fi plecat din apartament.Andreea Esca, de NERECUNOSCUT! Nimeni NU a mai văzut-o aşa pe vedeta PRO TV (FOTO)

La rândul său, și cel de-al doilea reclamant susține că a suferit traume psihologice în urma presupuselor abuzuri ale lui Spacey.

Reamintim că nu este prima dată când actorul Kevin Spacey este acuzat de agresiune sexuală. El a mai fost implicat în dosare deschise în Nantucket și Los Angeles, însă nu a fost găsit vinovat. Cazul din Nantucket a fost respins după ce reclamantul a invocat dreptul dat de cel de-al 5-lea Amendament din Constituție, de a nu depune mărturie, iar cel din Los Angeles a fost clasat după ce reclamantul a murit din cazue naturale.

Scandalul și acuzațiile au fost însă suficiente pentru s-ai șifona reputația lui Spacey. Netflix a tăiat legăturile cu actorul și l-a scos din ultimul sezon al serialului „House of Cards”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.