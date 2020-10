Khloe Kardashian, vedeta unui celebru reality show din Statele Unite, a anunțat că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Cu ce simptome se confruntă vedeta?

Familia Kardashian are Covid

Familia Kardashian trece prin momente grele. În urmă cu puțin timp, Khloe a făcut un anunț care i-a luat prin surprindere pe fani. Sora faimoasei Kim Kardashian West a fost depistată pozitiv cu noul virus Covid-19, iar simptomele sunt evidente din postarea pe care ea a făcut-o publică. Vestea vine la numai o zi de la apariția în presă a imaginilor de la evenimentul privat al surorii ei, care a împlinit 40 de ani. Și la care, bineînțeles, Khloe a participat, alături de întreaga familie.

Cu toate că petrecerea s-a ținut pe o insulă, Kim Kardashian West a fost dur criticată pentru încălcarea măsurilor de siguranță sanitară impuse de autorități în contextul crizei sanitare, În imaginile de la marele eveniment se vede că invitații lui Kim Kardashian nu poartă mască de protecție. Kim susține, totuși, că s-ar fi testat în mod repetat și, mai mult, ar fi rugat petrecăreții să stea în izolare două săptămâni, fără să le spună și motivul.

„Tușeam atât de mult, încât simțeam că îmi arde pieptul”

Khloe Kardashian și-a confirmat diagnosticul într-un clip, apărut miercuri în emisiunea “Keeping Up with the Kardashians”.

Frumoasa blondină apare stând în pat și vorbind cu o voce răgușită, semn că starea ei de sănătate este una precară.

„Tocmai am aflat că am fost infectată cu coronavirus. M-am simțit foarte rău timp de câteva zile, am vomitat și tremuram mai tot timpul, mi-era ba cald, ba frig. Eu sufăr de migrene, dar durerea de cap pe care am avut-o a fost îngrozitoare, nu aș spune că a fost doar o migrenă. Tușeam atât de mult, încât simțeam că îmi arde pieptul. Gâtul meu încă se resimte, după cum puteți sesiza și voi, dar vreau să vă spun că virusul acesta e cât se poate de adevărat.”, a dezvăluit Khloe Kardashian în teaser-ul episodului, conform CNN.

De menționat este că acesta a fost filmat cu luni în urmă, iar un alt teaser realizat în luna septembrie a arătat că familia Kardashian este testată pentru depistarea infecției cu noul virus ucigaș.