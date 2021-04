Kim Kardashian, în topul miliardarilor lumii. Ce avere are vedeta din SUA

Kim Kardashian West a a fost inclusă marți, pentru prima dată, pe lista Forbes a miliardarilor lumii, potrivit BBC. Vedeta este miliardară în dolari, iar mare parte din averea ei provine din afacerile cu produse de înfrumuseţare şi lenjerie modelatoare, precum şi câştigurilor din show-ul reality TV „Keeping Up with the Kardashians”.

Ce avere a strâns Kim Kardashian până la 40 de ani

În ultimele luni, averea lui Kim Kardashian a înregistrat un salt potrivit Forbes. În octombrie anul trecut, vedeta avea o avere evaluată la 780 milioane de dolari, iar cum a trecut de un miliard.

Potrivit Forbes, Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, „valorează acum 1 miliard de dolari, faţă de 780 de milioane de dolari, în octombrie, mulţumită a două afaceri profitabile - KKW şi Skims - precum şi banilor obţinuţi din televiziune şi contracte de endorsement şi unui număr de investiţii mai mici”.

Și alți membrii ai familiei lui Kim Kardashian au intrat în Forbes

Reuşita vedetei din show-ul reality TV ''Keeping Up with the Kardashians'' vine la aproximativ doi ani după ce sora ei vitregă, Kylie Jenner, a fost inclusă de Forbes în topul miliardarilor după succesul brandului ei de cosmetice. Aceasta din urmă, însă, a pierdut statutul de miliardar, după ce Forbes a evaluat averea vedetei în vârstă de 23 de ani la circa 700 de milioane de dolari.

Kim Kardashian face acum parte din cei 2.755 de oameni prezenți pe lista Forbes a miliardarilor lumii, alături de Jeff Bezos și Elon Musk. Totodată, printre aceștia se numără și Kanye West, de care vedeta a anunțat recent că divorțează.

În luna aprilie 2020, Forbes a anunţat că West devenise miliardar, cu o valoare a averii nete estimată la 1,3 miliarde de dolari. West a trimis ulterior un mesaj către Forbes, susţinând că cifra ar fi mult mai mare. ''Nu este un miliard'', a scris West. ''Sunt 3,3 miliarde, pentru că nimeni de la Forbes nu ştie să numere'', a adăugat rapperul.

Luna trecută, Bloomberg a scris că valoarea netă a averii lui West ar putea depăşi în prezent 6 miliarde de dolari.

Kim Kardashian și Kanye West sunt căsătoriți de 6 ani, fiind într-o relație de 8 ani. Împreună au patru copii, două fiice și doi fii, North West (7 ani), Saint West (5 ani), Chicago West (2 ani) și Psalm West (1 an).