Kira Hagi, în rochie de mireasă! Nimeni nu se aştepta la asta atât de repede (FOTO)

Regele Hagi are încă un motiv să fie mândru de fiica sa Kira, după e aceasta a îmbrăcat rochia de mireasă. Nu, nu este vorba de propria nuntă, ci de un proiect menit să promoveze valorile tradiţionale ale comunităţii aromânilor.

Actrița Kira Hagi (24 de ani) a fost aleasă de societatea culturală „Aromânii“ din Bucureşti să promoveze tradiţiile culturii din care provine.Fiica fostului mare fotbalist Gheorghe Hagi a îmbrăcat un costum de mireasă de acum un secol. Conform tradiţiei, Kira şi-a completat ţinuta şi cu un tatuaj pe frunte, sub forma unei cruci.

”În trecut se obişnuia ca aromânii să tatueze pe mâinile sau pe fruntea copiilor o cruce. Prin acest semn se transmitea faptul că acele fetiţe erau creştine şi nu pot fi răpite“, a explicat Sterică Fudulea, reprezentantul comunităţii armâne Filiala Tulcea, pentru adevarul.ro.

Nu piere pădurea când cresc vlăstarii

În cadrul proiectului numit „Women from different cultures through the eyes of makeup”, Kira Hagi a îmbrăcat mai multe costume populare aromâne, vechi de 120 de ani, printre care și această rochie de mireasă.

„Cine să gândea că după 100 de ani hainele bunicii mele o să fie purtate de o armână modernă, o altă Kiră. În aceste haine a fost mireasă bunica mea.

Este o altfel de ducere înainte a culturii româneşti. Hainele, cuvintele, cântecele sunt memoria noastră istorică. Nu piere pădurea când cresc vlăstarii. Noi, armânii din România, care ne-am părăsit locurile natale, nu am lăsat să se piardă tot ceea ce al nostru, a scris Kira Hagi într-o postare pe Facebook.

Pasionată de actorie, dar şi de pictură, Kira reprezintă aripa artistică a sportivei familii Hagi în care atât tatăl, cât şi fratele ei se ocupă de fotbal. Kira Hagi poat fi urmărită şi în distribuţia filmului „Între chin şi amin“, inspirat de Experimentul Piteşti, un omagiu adus tuturor oamenilor care au suferit în temniţele comuniste.