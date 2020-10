Lady Gaga joacă rolul unei criminale celebre. Al Pacino și Robert De Niro fac și ei parte din distribuție

În ultimii ani, Lady Gaga s-a dezvoltat din ce în ce mai mult în zona artistică. Precum Jennifer Lopez, care a demonstrat că este o cântăreață excelentă, dar și o actriță foarte bună, Gaga pregătește un nou film cu nume grele în distribuție.

Lady Gaga va juca rolul unei criminale celebre, într-un film din distribuția căruia vor face parte și Al Pacino, Robert De Niro, Adam Driver și Jared Leto. „Gucci" se numește lungmetrajul în care Gaga va interpreta rolul soției lui Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani (ex. Patrizia Gucci).

Maurizio Gucci este fiul lui Rodolfo Gucci și nepotul lui Guccio Gucci, fondatorul celebrului brand italian de produse de lux. Maurizio a devenit șeful companiei, după decesul tatălui său, din 1983. S-a căsătorit cu Patrizia Reggiani în 1973, care prin acest mariaj a devenit o importantă figură publică în Italia.

Lady Gaga va interpreta „Văduva Neagră", femeia care și-a asasinat soțul

În 1985, Maurizio și-a părăsit soția. A declarat că pleacă într-o călătorie de afaceri, dar nu s-a mai întors la Patrizia, pentru că a început o relație cu o femeie tânără. Au divorțat în anul 1991, dar Patrizia a decis să meargă mai departe. În 1995 a angajat un asasin pentru a se răzbuna într-o manieră radicală pe fostul soț.

Fosta soție a șefului Gucci a fost condamnată la închisoare pentru crimă, în anul 1998 și a fost eliberată în 2016, pentru bună purtare. A stat 18 ani după gratii, deși pedeapsa a fost de 29 de ani.

Patrizia Reggiani se află în viață, are 71 de ani și a rămas cu porecla de „Văduva Neagră". În 2011 a avut posibilitatea să iasă din închisoare, dar a refuzat. „Nu am lucrat niciodată în viața mea și cu siguranță nu am de gând să o fac acum", a fost motivul invocat de femeie.