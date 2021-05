Lady Gaga spune că a fost violată și lăsată gravidă de agresor. De ce nu vrea să-l dea în judecată pe presupusul violator

Lady Gaga a dezvăluit că a fost victima abuzurilor sexuale, fizice și psihice. Evenimentele traumatizante ar fi avut loc în urmă cu 16 ani.

Celebra cântăreață și actriță în vârstă de 35 de ani a povestit într-un interviu pentru documentarul realizat de către Oprah Winfrey și Prințul Harry că a fost violată și lăsată gravidă de un producător din zona artistică, fost colaborator.

„Aveam 19 ani și lucram în industrie, iar un producător mi-a cerut să mă dezbrac. Am refuzat și am plecat, dar m-au amenințat că îmi vor arde toate CD-urile. Și nu s-au oprit. Pur și simplu am paralizat. Nici măcar nu-mi mai amintesc", a povestit Gaga.

În urma episodului violent, Lady Gaga a fost diagnosticată cu stres post-traumatic. Vedeta încă mai are cicatrici fizice și emoționale, informează The Guardian.

Lady Gaga nu are de gând să acționeze în instanță

În ciuda declarațiilor făcute, Gaga a precizat că nu are de gând să dezvăluie numele celui care a comis faptele.

„Înțeleg toată această mișcare #MeToo, înțeleg că unii oameni se simt mai confortabil să facă asta, dar eu nu. Nu vreau să-l mai văd niciodată pe acel om, îmi este frică de el", a povestit Gaga.

Artista spune că a fost violată și izolată în studio, o bună perioadă de timp.

„Nu-mi mai simțeam trupul. La început am simțit durere, apoi amorțeală, apoi mi-a fost rău săptămâni de-a rândul. Mi-am dat seama că a fost aceeași durere pe care am simțit-o când persoana care m-a violat, m-a abandonat, însărcinată, la colțul străzii, la casa părinților mei, pentru că vomitam și îmi era rău. Pentru că am fost abuzată și încuiată în studio, luni la rând", a mai povestit Gaga.

La aproximativ doi ani după abuzurile sexuale, Gaga a lansat albumul de debut, „The Fame", cu care a făcut senzație la nivel mondial.