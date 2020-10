Laura Cosoi și-a botezat cea de-a două fetiță, sâmbătă, după care a petrecut alături de cei dragi, în cadrul unei petreceri rustice, în aer liber cu mâncare bună și muzică folclorică. Vedeta a ales să o creștineze pe micuța Vera în Maramureș, în Biserica Romano-Catolica din Baia Sprie, oraș în care s-a născut soțul ei, Cosmin Curticăpean.

De la petrecere n-au lipsit nici invitații de seamă, precum Adela Popescu, bucăturul Nicolai Tand, dar și designerul Stephan Pelger, nici mâncare tradițională, la ceaun și muzică populară maramureșeană. Nici pensiunea unde vedetele au fost cazate nu a fost una de lux, ci decorată ca în urmă cu o sută de ani, cunoscută sub numele de Casa Olarului. Actrița a postat multe fotografii, dar și o filmare făcută în timpul ceremoniei religioase, cu corul lăcasului de cult.

Laura Cosoi și soțul ei și-au dorit ca ceremonia de botez și petrecerea să fie pe același meleaguri, ca acum trei ani, când și-au botezat prima fiică, pe Rita, și când au trăit momente de poveste.

"Zilele trecute, in Maramures, a fost botezata Rita. Am avut parte de zile cu soare pline de dragoste si insemnatate. Totul a fost exact cum ne-am dorit, asa cum am visat. Iata, am inceput acum povestea Ritei, pe care vrem sa o scriem frumos, atat cat depinde de noi, ca parinti.

Ceremonia botezului ne-a emotionat pe toti pana la lacrimi. Inconjurati de traditional, autenticitate populara, oameni dragi, zambete si ganduri bune, ne-am simtit binecuvantati ca am ales pentru botezul Ritei Maramuresul.

De fapt, in urma cu trei ani, cand am ajuns pentru prima data la Baia Sprie, la Casa Olarului,ne-am gandit ca, daca Dumnezeu ne va darui un copil, aici ne-am dori sa-l botezam. Aici traditia nu este un produs de marketing. Se traieste si se respira in fiecare zi. Iar noi lucrul acesta ni l-am dorit pentru Rita: sa fie, inca de la inceputul vietii, in contact cu natura si traditiile, sa invete sa le iubeasca si sa le pretuiasca. Si iata ca ne-a ajutat Dumnezeu si am reusit sa facem botezul Ritei in mijlocul naturii, pe un deal, printre case traditionale, vechi de peste 100 de ani", a scris Laura Cosoi pe blog, la botezul primei sale fiice.