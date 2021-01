Laura Cosoi, copleșită de greutăți în 2020: Eu sunt un om optimist, dar îmi era din ce în ce mai greu să văd plinul paharului. Poate că a obosit și optimismul

Laura Cosoi a simțit că a ajuns la căpătul puterilor în 2020, în ciuda faptului că este o persoană optimistă. Vedeta a povestit într-o postare că au copleșit-o grijile, fricile, iar moartea tatălui ei, răpus de COVID-19, a însemnat una dintre cele mai puternice lovituri pe care putea să le primească.

"Sfârșitul de an 2020 a fost tare greu pentru noi. Atât de greu încât îmi era teamă să o spăl pe Luna (n.r. cățelușa familiei) de frică să nu pățească ceva și să moară. De fapt tot anul a fost un roller coaster de stări. A fost cu bune, dar și cu multe frici, anxietăți, panici. Eu sunt un om optimist, peste medie aș spune, dar în ultima perioada îmi era din ce în ce mai greu să văd plinul paharului. Poate că a obosit și optimismul și a cerut o pauză. Acum să revină în viață mea cu forțe proaspete. Tot în 2020 am întâmpinat și probleme despre care nu am povestit...Cel mai greu moment a fost plecarea lui tati la Domnul și deși timpul trece dorul crește! Nu există clipă să nu mă gândesc la el, la viață lui, la noi împreună, la lucrurile atât de prezente din relația noastră chiar și acum, când nu mai este!, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Laura Cosoi, alături de tatăl său, Marius Cosoi, la nuntă

Laura Cosoi, încurajată de fiica ei, după moartea tatălui

Actrița a povestit în mesajul postat pe Instagram că una dintre puținele alinări este fiica ei cea mare, în vârstă de doi ani și jumătate, care îi înțelege durerea. Creatură ciudată descoperită pe un șantier. Muncitorii au fost aproape să o ucidă (FOTO)

"Și peste toate astea, se așează în brațele mele Rita care îmi șterge lacrimile și mă mângâie. Este atât de mică, dar bună și înțeleaptă! Ce minune de copil, cum se îngrijorează dacă mă aude suspinând și cum mă anunță că Vera are nevoie de mine...", scrie actrița.

Nașterea fetiței sale, una dintre puținele bucurii din 2020, pentru frumoasa actriță

În ciuda piedicilor pe care le-a întâmpinat, cel mai minunat lucru care i s-a întâmplat în 2020 a fost nașterea mezinei sale, Vera.

"Trăgând linie, cel mai frumos și plin de însemnătate moment din viață anului 2020 a fost faptul că am dat viață și Vera a venit în lumea noastră că o adevărată minune! Tare mult am așteptat-o și evident că ne-a dat o lecție din prima: răbdare, dragi părinți și surioară", a mai povestit blondina.



Cu toate acestea, vedetă se străduiește să vădă partea plină a paharului și să facă loc în viața ei momentelor frumoase.

"Toate astea fac parte din viață, învăț să le îmbrățișez, să mă bucur că am trăit stări de împlinire desăvârșită, că am depășit momentele de cumpăna, că pot să zâmbesc în continuare!Pe lumea asta suntem energie, emoție, muzică, aer, apă, iubire...viață! Să ne bucurăm de ea", a mai scris Laura.