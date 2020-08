Laura Cosoi a născut sâmbătă și a publicat deja o poză cu fetița de numai 2 zile (FOTO)

Laura Cosoi a adus pe lume o fetită, în cursul zilei de sâmbătă, 15 august. Micuța Vera este noul membru al familiei vedetei, iar ea s-a născut chiar de Sfânta Maria. Recent, actrița a postat pe Instagram primele poze cu fetița, dar și un mesaj emoționant.

Laura Cosoi este una dintre vedetele care a născut în plină pandemie. Ea se alătură Danei Rogoz, care a adus pe lume o fetiță, în urmă cu câteva luni. Micuța Vera este sănătoasă, iar mama ei a postat un text emoționant pe rețele sociale, alături de imaginea cu minunea care înfrumusețează acum viața de familie.

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a doua oară

Vedeta a adus pe lume o fetiță, în cursul zilei de Sfâna Maria. Micuța Vera, așa cum a ales cuplul să o numească pe cea de-a doua fetiță este sănătoasă și urmează să fie externată în cursul zilei de astăzi, alături de mama ei.

Vera este cel de-al doilea copil al cuplului, Laura și partenerul ei având încă o fetiță Rita. Astăzi, așa cum a anunțat blondina pe Instagram, micuța urmează să meargă acasă, acolo unde va fi și întâlnirea cu tatăl și cu surioara ei.

„Pe 15 august, in zi Sfanta, a venit pe lume, pe cale naturala, minunea noastra, Vera. Suntem binecuvantati de Dumnezeu si iubiti! Multumim pentru fiecare gand bun! Azi mergem acasa si urmeaza intalnirea cu tati cu cu Rita buna. Ah, cate emotii!” a scris actrița pe contul personal de Instagram, în dreptul fotografiei cu micuța ce tocmai a venit pe lume.

Primele poze cu Vera, fetița Laurei Cosoi

Odată ce a venit pe lume micuța Vera, Laura Cosoi a postat o fotografie cu mâna ei și a anunțat în social media și numele fetiței. Imaginea a fost apreciată, pe Instagram, de peste 40.000 de persoane. Vedeta va pleca astăzi acasă, din spital, cu micuța fetiță.

Laura Cosoi a vorbit despre cât s-a îngrășat în timpul sarcinii

În urmă cu câteva săptămâni, vedeta din „La Bloc” le-a mărturisit fanilor internauți câte kilograme a pus în cele nouă luni de sarcină.

Mai mult decât atât, Laura a povestit că pe parcursul celor 9 luni a mâncat mai mul fructe și legume și mai puțină mâncare gătită. Vedeta a recunoscut că sportul și echilibrul au ajutat-o să se mențină în formă în toată aceadtă perioadă.

„Sunt deja la finalul celui de-al treilea trimestru și pot spune că acum mi-a fost mult mai ușor ca la prima sarcină. În primul rând, am luat mai puține kilograme decât prima dată. Cred că am 8, poate 9 în plus (...) Pofta de mancare nu prea am, adica mananc mai putina mancare gatita si mai multe fructe, legume, beau smoothie-uri facute in casa si mi se pare delicios sorbetul de lamaie! (...) Fac exerciții, aș putea spune, mănânc multe fructe, beau lichide. Nu am schimbat nimic. Nu mă simt umflată și nu rețin apă, deși beau multă, nu am arsuri și pot să mă mișc cu multă ușurință pentru treburile obișnuite. Sport însă nu am făcut în perioada aceasta, cu atât mai mult cu cât au apărut și contracțiile”, a scris Laura Cosoi pe blogul personal, în urmă cu câteva săptămâni.