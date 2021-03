Laurette, agresată într-un hotel. Vedeta a ajuns la secția de poliție și la INML în miez de noapte (VIDEO)

Laurette a fost bătută de un bărbat, marți noapte într-un hotel din București. Incidentul a fost relatat în emisiunea Xtra Night Show, unde avocatul vedetei a dat primele declarații.

Avocatul a mărturisit că agresiunea a fost una extrem de violentă, că Laurette s-a ales cu ceva răni și că acum este foarte speriată și încearcă să-și revină din șocul pe care l-a trăit. Totuși, nu se știe înă cine este agresorul și nici motivul pentru care scandalul s-a aprins.

”Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontan care a luat-o prin surprindere, am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului, pe mai multe părți...S

gele care se vedea pe persoana de sex masculin era a lui Laurette. A fost de o violență destul de mare. Consecintele mai grave sunt asupra psihicului ei...”, a spus avocatul lui Laurette la Xtra Night Show de la Antena Stars, citează cancan.ro.

În urma celor întâmplate, avocatul lui Laurette a însoțit-o pe aceasta la INML, pentru a scoate un certificat medico-legal în urma agresiunii fizice la care vedeta a fost supusă noaptea trecută.