Laurette neagă faptul că s-ar fi aflat în camera de hotel a bărbatului care a bătut-o pentru a presta servicii sexuale. Ce s-a petrecut în noaptea fatidică (VIDEO)

Laurette a oferit primele declarații despre scandalul în care a fost implicată de curând. Bruneta a negat zvonurile potrivit cărora ar fi fost în camera de hotel unde a fost agresată de un bărbat pentru a presta servicii sexuale.

"Referitor la presupusă pretindere a unei sume de bani pentru activități de natură sexuală, arăt că este o minciună. În acest sens, urmează a prezența organelor de poliție mesajele scrise între mine și agresor care dovedesc clar faptul că întâlnirea mea cu el nu era condiționata de plata vreunei sume de bani.

Ceea ce consider cu adevărat important este deturnarea atenției opiniei publice de la violentele la care am fost supusa. Mai grav decât atât este faptul ca presupusele informații scandaloase reprezintă, probabil, ceea ce a declarat agresorul la politie, ceea ce înseamnă o “scurgere de informații” din partea acestei instituții. Dacă “scurgerea de informații” ar fi avut ca obiect și declarația mea, ar fi fost relevat adevarul in cauza in fata opiniei publice, influențată in mod vădit de prezentarea unilaterala.

Le mulțumesc celor ce au încredere in mine și regret ca, intr-o cauza in care sunt victima, trebuie sa fiu supusa oprobriului public. Paradoxal pentru o victima, sunt nevoită sa afirm cu tărie ca sunt nevinovata”, a transmis Laurette Atindehou.

Puțini știu acest lucru. Ce este categoria B1 la permisul auto. Ce poți conduce cu ea în 2021

Inițial, gurile rele au spus că mulatra ar fi primit 5.000 de euro în schimbul nopții pe care și-ar fi petrecut-o cu agresorul, dar ar fi primit doar suma de 300 de euro, iar situația a scăpat de sub control.

Scenele cu Laurette în timp ce era agresată au fost surprinse pe camerele de supraveghere ale hotelului

Cu puțin timp în urmă au apărut și imaginile de pe camerele de supraveghere ale hotelului, în care Laurette este agresată pe holul hotelului, în timp ce încearcă să fugă de agresor. Ulterior, acestea au fost șterse.

”Mă omoară! Mă omoară. Deschide ușa! Mă omoară! Aoleuuu!”, se aude pe înregistrarea de la hotel.

Incidentul s-a petrecut două zile, într-un hotel din Centrul Vechi al Bucureștiui. Vedeta s-a prezentat la locația respectivă pentru o întâlnire cu un bărbat, iar lucrurile au degenerat cumplit. Artista a primit o bătaie soră cu moartea și a ajuns în miez de noapte la poliție, dar și la INML.