Actorul holywoodian Sean Penn s-a căsătorit sâmbătă, cu iubita sa, actriță australiano-americană, Leila George, după 4 ani de relație.

Chiar dacă cei doi au ținut ascuns faptul că s-au căsătorit, vestea a fost dată de Irena Medavoy, soția producătorului Mike Medavoy, care i-a felicitat pe Instagram și a încărcat o fotografie cu ceea ce părea să fie mâinile și inelele lor, scrie presa internațională. Postarea a fost ștearsă la scurt timp după publicare.

"Suntem așa de fericiți pentru căsătoria lui Leila George cu Sean Penn. Vă iubim! Suntem încântați că v-ați găsit jumătatea și dragostea adevărată care face lumea mai bună. Sunteți făcuți unul pentru celălalt. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe amândoi și familia pe care o întemeiați. Vă prezint familia Penn. #căsătorie", a scris Irene Medavoy pe Instagram.

Cine este Leila George, soția lui Sean Penn

Leila George s-a născut la Sydney, Australia, dar a fost crescută în Brighton, Marea Britanie. Este fiica actorului și producătorului Vincent D'Onofrio, cunoscut din Jurassic World și a actriței Greta Scacchi.

Proaspăta soție a lui Penn are doar 28 de ani, adică este cu 32 de ani mai tânără decât Penn, care va împlini 60 anul acesta. Asta însemnă că proaspătul mire este de seamă cu mama ei și doar cu un an mai tânăr decât tatăl acesteia.

Leila George a avut până la această vârstă roluri importante în filme precum Mașinării Fatale (2018), The Kid (2019), Mother, May I Sleep With Danger? (2016), Animal Kingdoom (2016).

Sean Penn este la a treia căsătorie



Penn a mai fost însurat de două ori. Mariajul cu Madonna s-a încheiat în 1989, după patru ani. Cea de-a doua căsătorie a fost cu actrița din House Of Cards, Robin Wright. S-au căsătorit în 1996, dar au divorțat în 2010. Împreună au o fiică, actrița și modelul Dylan Frances,de 29 de ani, și un fiu, Hopper Jack, de 27 de ani. Înainte de George, Penn începuse o idilă cu Charlize Theron, dar s-au despărțit în 2015.