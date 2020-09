Lidia Buble a atras atenţia unui actor din serialul „Prison Break”. Despre cine este vorba şi cum s-a făcut remarcată câtăreaţa?

Frumoasa Lidia Buble a reuşit să atragă atenţia unui faimos actor din serialul Prison Break după ce a postat pe pagina de Instagram o poză în care îşi etalează picioarele şi este la volanul unui Ford Mustang. Cântăreaţa s-a despărţit de Răzvan Simion, prezentatorul TV, la începutul verii fiind o femeie liberă acum.

Frumuseţea Lidiei nu a trecut neobservată nici de către actorul Dominic Purcell celebru pentru interpretările sale în John Doe şi Prison Break, dar şi pentru rolul lui Dracula din Blade: Trinity.

Actorul nu a rămas indiferent la apariţia pe Instagram a frumoasei noastre cântăreţe şi i-a lăsat un comentariu: “Nice pins” (Frumoase picioare).

Lidia Buble nu a stat prea mult pe gânduri şi i-a răspuns actorului, mulţumindu-i pentru comentariul făcut.

Răzvan Simion a făcut publică despărţirea de Lidia transmiţând totul print-un mesaj

"O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învăţat să nu îi mai judec pe ceilalţi şi nici pe mine. Am învăţat să îi iert pe ceilalţi pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puţin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puţin, în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu ştiam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare duşman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învăţat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoţională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipa şi construim proiectul muzical şi în rest doi… foşti iubiţi…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept”, a spus Răzvan Simion.

Cu toate acestea, cei doi sunt în relaţii foarte bune şi colaborează în continuare.

