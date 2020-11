Lidia Buble, una din cele mai frumoase artiste de la noi, a ajuns din nou în atenția internauților. De data aceasta, cei care îi urmăresc intens activitatea de pe rețelele de socializare au criticat-o din cauza formei nasului. Sătulă de comentariile răurăcioare ale oamenilor, vedeta a reacționat.

Prima reacție a Lidiei Buble, după ce a fost criticată pentru felul în care arată

Din momentul în care s-a lansat în industria muzicală din România și până în prezent, Lidia Buble a trecut printr-o mulțime de schimbări din punct de vedere fizic. A slăbit mai multe kilograme, și-a schimbat de mai multe ori look-ul și a adoptat un stil vestimentar îndrăzneț. Cu toate acestea, există un detaliu pe care nu a dorit să îl schimbe la ea. Mai precis, este vorba despre forma nasului.

Cântăreața nu este tocmai mândră de cum arată nasul ei, dar nu vrea nici să recurgă la o intervenție chirgicală în acest sens, întrucât consideră că face parte din farmecul ei personal.

Deși a dat de înțeles că primește o mulțime de comentarii negative, Lidia Buble a afirmat că acestea nu o vor convinge să se opereze. Prin urmare, indiferent de ce vor spune gurile rele, artista preferă să rămână naturală.

O fotografie pe care Lidia Buble a postat-o recent pe instagram a stârnit numeroare controverse în rândul internauților. Dacă unii prieteni virtuali au apreciat-o pe cântăreață pentru că este asumată și se acceptă așa cum este, alții au criticat-o pentrul felul în care arată. Simțindu-se deranjată de mesajele cu care a fost bombardată, Lidia Buble a reacționat pe contul personal de instagram.S-a ascuns sub pat ca să-i facă o surpriză iubitului. El a intrat în cameră, iar ea, de pe parchet, a trăit şocul cel mare

Artista le-a dat replică dură tuturor celor care au criticat-o.

„Cât timp îmi mai analizați voi nasul ăsta sexy...eu mă duc să mai fac un HIT și poate niște cumpărături.”, a scris Lidia Buble pe contul său de instagram.

”Love every single part of my body”, a mai scris blondina într-un story.

Lidia Buble l-ar fi înșelat pe Răzvan Simion

Lidia Buble și Răzvan Simion au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care a durat aproximativ cinci ani. Cei doi s-au despărțit în vara anului 2020. Răzvan a fost rezervat în declarații la momentul la care a anunțat separarea, pe contul său de Instagram, iar motivul a rămas un prilej de speculații în presa tabolidă.

Ulterior, au început să iasă la iveală mai multe detalii compromițătoare din viața lor, iar Lidia se pare că l-ar fi înșelat cu fratele unei artiste cunoscute, Elena Gheorghe.

Potrivit celor de la Cancan.ro, musculosul de la Exatlon ar fi fost motivul real al despărțirii de Răzvan Simion și mai ales, persoană alături de care Lidia l-ar fi înșelat pe matinalul de la Neatza. În spațiul public ar fi apărut o serie de imagini romantice cu Lidia și fratele Elenei Gheorghe, iar surse ale acestora ar fi susținut că între ei s-a format o idilă anul trecute, pe vremea când blondina avea încă o relație cu Răzvan.

În fotografiile publicate de sursa citată mai sus, cei doi sunt foarte paropiați și pare că se simt cât se poate de bine. Suspect este faptul că imaginile datează din perioada în care blondina forma cu un cuplu cu celebrul prezentator.