Lili Sandu a devenit mămică. Vedeta a născut un băiețel (FOTO)

Lili Sandu a devenit mămică pentru prima dată. Luni seara, vedeta a născut un băiețel sănătos.

„Atunci când viața capătă un sens… Aseară 10-08 miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! Un 10 perfect ,52 cm și 3300 gr m au făcut sa trăiesc cele mai intense emoții pentru care nu exista cuvinte. Au curs multe lacrimi de fericire… Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru o așa mare binecuvântare. Bine ai venit, fiul nostru iubit!”, a scris vedeta pe Instagram.

Ce nume va purta băiețelul lui Lili Sandu



Recent, actrița a dezvăluit pe Instagram și numele pe care cei doi l-au ales pentru micuț:

„Mereu când am fost întrebați de numele lui bebe am evitat răspunsul pentru ca ne doream sa-l ținem pentru prima data in brațe si sa simțim ca i se potrivește. Eh in urma cu câteva seri, am avut o surpriza din partea lui, l-am visat pentru prima data și atunci când l am întrebat “cum te cheama” mi-a răspuns senin T… J…?”, spunea Lili Sandu, dezvăluind fanilor că micuțul se va numi Thomas Jay Cristian.

Lili Sandu, în culmea fericirii

De când a aflat că va deveni mămică, vedeta nu îşi mai încape în piele de bucurie, iar acum îi ţine mereu pe internauţi la curent cu detalii din viaţa de graviduţă.

Una dintre fotografiile postate pe internet, în care îşi mângâie ocrotitor burtica, a adunat mii de aprecieri din partea fanilor.

„Cu gândul la momentele când îmi voi strânge minunea in brațe.. ”, a scris Lili în dreptul imaginii.

„Este într-adevăr un miracol pentru că drumul nu a fost ușor. Când am văzut la ecograf bebelușul am simțit atât de multă fericire încât m-am gândit, Doamne, în momentul în care îl voi ține în brațe oare cum mă voi simți”, a mai declarat Lili în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”.

În ceea ce privește relația cu logodnicul ei, Lili a mărturisit că cei doiu s-au cunoscut la Istanbul, unde tănărul lucra la documentare pentru blogul său.

„Eram spontani amândoi, era o energie foarte frumoasă. M-a cărat după el 10 kilometri pe jos, prin bazar. Noi nu am simţit diferenţa de vârstă. Intuiţia mea a fost să-mi deschid inima şi asta am făcut şi îi sfătuiesc pe toţi să facă asta, dacă simt”, a spus Lili, potrivit Click.

Silviu Țolu (28 de ani) este un model internațional care a lucrat cu personalități precum Gigi Hadid, Amber Heard și multe altele. Este absolvent de marketing, pasionat de domeniile creative și artistice, realizator de podcasturi și director creativ la un brand de genți și accesorii din piele pentru bărbați.