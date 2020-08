Lili Sandu, externată din maternitate după 10 zile. Băiețelul ei a avut probleme de sănătate

Lili Sandu a petrecut mai mult timp în maternitate decât ar fi crezut. Vedeta a rămas internată 10 zile din cauza faptului că băiețelul ei a avut o problemă de sănătate minoră, pentru care medicii au decis să îl mai țină sub supraveghere o perioadă.

În tot acest timp, actrița a trecut prin emoții cumplite, dar a și așteptat cu nerăbdare să ajungă acasă cu mica ei minune. Din fericire, starea celui mic s-a îmbunătățit, iar artista șibăiețulul au plecat acasă miercuri.

“Un update actual ar fi ca suntem încă în spital pentru ca bebe TJ a hotărât că ar mai avea câteva asistente de cucerit. Acum zâmbesc, dar nu vreți sa știți haosul psihologic… Vă povestesc mai multe când ajungem acasă… Ne e dor de tati, offf”, a transmis Lili Sandu din maternitate.

Propaspătul tătic, Silviu Țolu, s-a prezentat ieri la maternitate să să-și ia acasă fiul pe care nu apucase să îl cunoască din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

"O zi memorabilă! Iar emoții, iar lacrimi de fericire… O întâlnire dintre tată și fiu.. hai că iar încep să plâng când îmi amintesc cât de intens a fost acel moment. Bine ai venit acasă, fiul nostru!", a declarat actrița.

Chiar dacă fiul lui Lili Sandu s-a nascut cu o greutate normală, 3.300 gr și 52 cm și a primit 10 la scorul Apgar (standardul de evaluare clinica rapida a nou- nascut), problemele au apărut la câteva zile, însă vedeta nu a precizat deocamdată ce a pățit micuțul.



Când a născut Lili Sandu

Lili Sandu a devenit mămica unui băiețel pe 10 august, pe care a decis să îl numească Thomas Jay Cristian Țolu.

„Mereu când am fost întrebați de numele lui bebe am evitat răspunsul pentru ca ne doream sa-l ținem pentru prima data in brațe si sa simțim ca i se potrivește. Eh in urma cu câteva seri, am avut o surpriza din partea lui, l-am visat pentru prima data și atunci când l am întrebat “cum te cheama” mi-a răspuns senin T… J…?”, a scris Lili Sandu pe Instagram.

Vedeta a aflat că va deveni mămică în luna decembrie. De când au primit vestea mult așteptată, și până au ajuns cu cel mic acasă, cât ea și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, au fost în culmea fericirii.