Liviu Vârciu, un mic Cupidon! Prezentatorul își va folosi talentul de cuceritor într-un nou show matrimonial (VIDEO)

Începând cu 4 august, Liviu Vârciu va fi gazda unei noi emisiuni matrimoniale incendiare. Simpaticul prezentatorul crede că rolul de Cupidon i se potrivește mănușă, fiind el însuși un mare cuceritor.

”O să fiu un fel de Cupidon mai mic. Cine poate mai bine decât mine să aibă ochiul atât de bine format încât să poată spune cine cu cine se potrivește? Și asta pentru că am trăit ceva la viața mea și toată experiența pe care am acumulat-o o s-o pot folosi la această emisiune. Mă bucur că o să pot cupla oameni, la «Rămân cu tine», că o să-i pot face astfel fericiți", a mărturisit Liviu Vârciu.

Când începe "Rămân cu tine"

Filmările au început încă din luna februarie, însă show-ul va avea premiera pe 4 august, de la 20:30, la Antena 1, urmând ca din 10 august, emisiunea să poată fi urmărită în fiecare luni şi marţi, de la 20:30.

Rămân cu tine” este un show de dating, care aduce în atenția publicului 20 de femei care încearcă să își găsească jumătatea, cu ajutorul lui Liviu Vârciu.Domnii vor încerca să le cucerească atât din punct de vedere fizic, cât și prin atitudine și trecând diverse probe.

Cât câștigă Liviu Vârciu pentru noua emisiune

Pentru început, prezentatorul va încasa nu mai puțin de 7000 de euro lunar, urmând ca, pe măsură ce emisunea devine populară, să primească și câte un bonus la salariu.

Liviu Vârciu trebuia să se însoare cu Jojo în 2000

Cătălina Grama, cunoscută și drept Jojo, căci despre ea este vorba și Liviu Vârciu formau un frumos cuplu la începutul anilor 2000, informează Click.ro.

Cei doi s-ar fi iubit cu patos, iar Liviu ar fi făcut și pasul cel mare, crând-o în căsătorie pe frumoasa actriță. Relația însă nu a avut un final fericit, iar cuplul nu a mai apucat să ajungă în fața altarului. Problema, din ce povestea Vârciu la vremea respectivă ar fi fost chiar infidelitatea blondinei, care l-a făcut pe artistă să considere că a investit mai multe sentimente decât ar fi trebuit.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi să ne cunune Horia Brenciu. În 2000, am cerut-o de soţie. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit”, a povestit Vârciu la vremea respectivă, potrivit sursei citate anterior.

În 2014, se pare că Liviu nu uitase de povestea cu năbădăi dintre el și Jojo, căci la acel moment posta pe Facebook o imagine de la prezentarea de modă a Ritei Mureșan, în care el și Cătălin Grama jucau rolul tinerilor însurăței.

„„Fotografia mi-a fost trimisă de către un prieten foarte bun care a vrut să îmi facă o surpriză. Și a reușit! E prima oară când o văd. Nu știam de existența ei și am fost plăcut impresionat să îmi amintesc de perioada respectivă. Eram la o prezentare de modă, la Rita Mureșan. Eu eram ginerică și ea (n.r.-Jojo) mireasă. Eram cuplu pe scenă, dar și în viața reală. Țin minte că ne certasem un pic, dar ne-am împăcat după”, a scris Vârciu în dreptul fotografie potrivit sursei menționate anterior.

Începând din toamnă, publicul îi va putea revedea pe cei doi, pe micile ecrane. Anul acesta, Liviu Vârciua va face echip cu Andrei Ștefănescu pentru „Te cunosc de undeva”, show în care urmează să apară și Cătălina Grama.