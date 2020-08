Lora, clipe de coșmar în Bali. A fost atacată de un șarpe veninos rar și a făcut Febra Dengue (VIDEO)

Lora s-a întors în România, la mijlocul lunii iulie, după mai bine de 4 luni de vacanță forțată în Bali. Chiar și în mijlocul paradisului unde a rămas izolată, cântăreața a trăit clipe care au marcat-o pe viață.

Vedeta a povestit, marți, în emisiunea "Vorbește Lumea" despre coșmarul care s-a abătut asupra ei în vestitul colț de rai.

Lora atacată de un șarpe veninos în Bali

Lora a simțit că i fuge pământul de sub picioare când, într-una dintre după amieze un șarpe veninos extrem de rar și-a făcut apariția pe terasa căsuței pe care o închiriase. Mai mult, acesta a încercat să o atace pe frumoasa blondină și pe iubitul ei, Ionuț Ghenu.

"N-am crezut că un loc de genul ăsta îți poate schimba viața, gândirea, raportarea la tot. Am trăit niște momente aproape paranormale în Bali. Țin minte că m-am panicat, am căzut în genunchi și am început să plng și m-a rugat foarte tare să mă ajute Dumnezeu..."

"Eram la un moment dat cu Cristi și Ralu...și a venit un șarpe foarte veninos la noi, foarte rar la vedere, un șarpe care nu iese de unde e locul lui, nu vine niciodată spre oameni, se numește Banded Krait. Sunt oameni care au stat ani de zile să-l pandească, să fotografieze, să-l filmeze. A venit spre noi cu capul ridicat, am început să aruncăm cu furculițe în el, cu chestii, să-l speriem, a luat-o pe altă parte și venea spre noi. Era noapte, venea spre lumină, spre oameni, cu capul sus, foarte rar se întâmplă, adică niciodată nu cred că s-a mai întâmplat asta...A venit tot spre noi și noi am fugit...Eram pe terasă, în fața casei noastre...", a povestit Lora în platoul emisiunii.

Potrivit localnicilor cu care a discutat cântăreața, reptila s-a aventurat ca să o anunțe că o nenorocire urmează să se abată asupra ei, însă Lora n-a crezut.

"A doua zi ni s-a spus, bineînțeles că totul are o altă conotație acolo, că ar fi fost un templu în apropiere și că șarpele încerca să ne dea un mesaj, să ne prevină de ceva", a dezvăluit Lora.

Cântăreața, iubitul și prietenii ei s-au îmbolnăvit de Febra Dengue

La doar câteva zile de la sperieturaa groaznică, tot grupul s-a îmbolnăvit de Febra Dengue, o boală transmisa prin înţepăturile de ţânţari, în zonele tropicale.

"În câteva zile, Cristi Ralu și Ionuț, toți, au făcute temperatură 38,5, eu n-aveam nimic. Era să cad din picioare de șoc, am crezut că e COVID. Am început să plng, m-am super panicat și m-am rugat. Am zis . Nu zic că așa a fost?!", s-a confesat blonda.

"Nu era COVID, era Febra Dengue, un virus foarte periculos. Am fost la analize și doctorița ne-a spus să ne rugăm să fie COVID și nu Dengue", mai spus Lora.

Cu ce s-a tratat Lora de Febra Dengue

Cântăreața a povestit că a primit un sfat, pe o rețea de socializare, în care i s-a spus că frunzele de papaya sunt un remediu eficient în tratamentul virozei.

"În momentul în care ei s-au vindecat și am început să am eu simptomele. O femeie mi-a dat niște sfaturi, pentru că și ea a făcut Dengue prin Malaezia. Frunze verzi de papaya, în cazul în care vi se întâmplă. Zeamă de frunze verzi de papaya. O lingură dimineața sau mai mult, dacă puteți, și seara și mențineți trombocitele sus și apă cel puțin 7-8 litri pe zi și pentru febră mare și dureri, Paracetamol. Am avut simptome și a fost mai greu primele trei zile, atât, am avut cea mai ușoară formă eu. Atât. După aia mi-am revenit.", spunea artista.